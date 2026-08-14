La criptomoneda más popular bajó 1,04% en las últimas 24 horas. Cómo se movió el precio de otras monedas digitales y dólares cripto

Bitcoin bajó 1,04% en las últimas 24 horas, situándose en u$s62.957,44 por unidad este viernes, con una capitalización de u$s1,26 billones, según Binance.

Este viernes 14 de agosto, la capitalización total del mercado de criptomonedas se sitúa en u$s2,16 billones, con más de 39.239 monedas monitoreadas por CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado de criptomonedas experimentó un decrecimiento del -0,74% en las últimas 24 horas. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 58,40%, seguido por Ethereum con un 10,49%. El resto suma un 31,10%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este viernes 14 de agosto, así se encuentran los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes a nivel global:

Bitcoin: u$s62.957,44 (-1,04%)

Ethereum: u$s1.881,42 (-0,31%)

BNB: u$s605,74 (-0,42%)

Ripple: u$s1,01 (0,13%)

Solana: u$s75,63 (-0,48%)

Cardano: u$s0,18 (-1,96%)

Polkadot: u$s0,76 (-1,43%)

Dogecoin: u$s0,07 (-0,10%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Hoy, viernes 14 de agosto, las principales criptomonedas tienen estos valores en pesos en las plataformas locales más destacadas:

Bitcoin: $100,45 millones

Ethereum: $2,98 millones

BNB: $962.686,29

Ripple: $1.599,53

Solana: $120.224,40

Cardano: $285,37

Polkadot: $1.212,60

Dogecoin: $111,07

Polygon: $118,01

En otro orden, este viernes 14 de agosto, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina reflejan los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.581,80

DAI: $1.585,13

USDC: $1.581,79

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para adquirir criptomonedas en Argentina, el primer paso es abrir una cuenta en una exchange, como Binance, Bitget y otras plataformas registradas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite recibir transferencias en pesos para fondear la cuenta y comprar criptomonedas.

Luego, basta con seleccionar la criptomoneda deseada y realizar la compra. Algunas exchanges también aceptan tarjetas de crédito como método de pago, a través de Mercado Pago u otros proveedores.

Además, permiten intercambiar activos digitales y transferirlos a otras billeteras mediante QR o claves públicas.

Otra opción es utilizar el sistema persona a persona (P2P), conectando directamente a usuarios que compran y venden criptomonedas.

Los pagos pueden realizarse a través de cuentas bancarias, fintech o plataformas como PayPal o similares, pero es importante revisar la reputación y el historial del vendedor.

Finalmente, los expertos recomiendan evitar plataformas inseguras, como Paxful, que ha sido reportada por los usuarios.

La falta de mecanismos de seguridad adecuados pone en riesgo a los usuarios frente a fraudes y robo de información.