La plataforma digital de pagos y financiamiento para el agro detalló cómo los productores locales financiaron el capital de trabajo desde inicios de 2026

Mil quinientos millones de dólares es la cifra que pretende financiar hasta fin de año Nera Agro, la app desarrollada por Galicia que busca facilitar y agilizar el acceso al crédito a los productores rurales.

En la presentación del tercer informe "Financiación en el Agro" del que participó iProUP, el ecosistema digital de pagos y financiamiento para el agro, detalló cómo los productores argentinos financiaron el capital de trabajo durante el primer semestre de 2026.

"En 2024, brindamos créditos por u$s500 millones; en 2025, unos u$s1.000; en este primer semestre otorgamos unos u$s715 millones y pretendemos terminar el 2026 duplicando esa cifra", detalló otorgando hasta u$s1.500 millones", precisó Marcos Herbin, CEO en Nera.

Y agregó: "El primer semestre de 2026 confirmó que el productor elige crédito embebido para financiar sus insumos o hacienda, agilizando la operatoria con sus proveedores de manera directa. En un escenario de márgenes ajustados, contar con este tipo de herramientas para tomar decisiones más eficientes puede marcar la diferencia en la rentabilidad del negocio".

Herbin –que estuvo acompañado por Martina Donath y Mercedes Saraceni, Directora de Producto y Gerente de Comunicación Institucional, respectivamente– detalló que el ticket promedio de cada crédito otorgado en lo que va del año es de u$s42.000.

Desde 2023, año de lanzamiento de Nera, la plataforma ya tiene 2400 proveedores registrados. En cada año, los productores usan unos u$s30.000 millones para llevar adelante la campaña; de ese total, unos u$s15.000 son destinados a agricultura -que suele financiarse en dólares- y, la misma cifra, para ganadería -que históricamente suele pedir los préstamos en pesos.

Cuáles son los diferenciales del tercer informe de Nera

El trabajo detalló que se registró un 40% más de operaciones respecto a los primeros seis meses de 2025, con marzo como el mes de mayor actividad.

Más precisamente, durante marzo se concentró el 27% de las transacciones del año, en un momento en que las compañías del sector incentivan condiciones de financiamiento que resultan más competitivas en pre-campaña.

Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario –utilizadas entre otros trabajos por Nera para la conformación del inforne–, el productor invierte unos u$s30.000 millones por campaña en agricultura -considerando los seis cultivos principales- y cada año en ganadería; donde a través de crédito bancario, comercial y de proveedores el financiamiento ocupa un rol preponderante para el negocio agropecuario.

En ese universo, el crédito bancario explica una porción: de las 250.000 explotaciones agropecuarias del país (según un informe del INDEC), unos 39.000 productores tienen deuda con el sistema bancario, que en conjunto asciende a u$s13.700 millones.

Por qué el dólar aún es la moneda de preferencia para solicitar los préstamos

A lo largo del primer semestre, la plataforma superó las 13.000 operaciones registradas.

"De ese total, el 80% de estas transacciones se concretó en moneda dura, una cifra que evidencia la consolidación de esta tendencia al mostrar un aumento de 30 puntos porcentuales respecto a los valores obtenidos en el mismo período del año anterior", puntualizó Saraceni.

La demanda de financiamiento en la agricultura se concentró principalmente en la protección y nutrición de cultivos, así como en la adquisición de semillas. Por su parte, la ganadería orientó el uso del crédito hacia la nutrición, mejora genética, invernada y retención de vientres.

Las grandes novedades en la actividad pecuaria tienen que ver con el resurgimiento de líneas en dólares y el lanzamiento en Nera de un nuevo producto, Crédito Ganadero Garantizado, que permite acceder a financiación de libre disponibilidad utilizando animales como respaldo.

Cuáles fueron los factors que apuntalaron el crédito en el primer semestre de 2026

Saraceni precisó que el retroceso de las tasas -que en conjunto bajaron más de 30% tanto en pesos como en dólares y se mantuvieron estables durante el primer semestre del año- es uno de los factores que explica el comportamiento.

"Si miramos el fuerte pico en octubre producto del contexto electoral, la caída en moneda local supera el 60%", apuntó Herbin.

No obstante, desde Nera precisaron que el dato más relevante está por debajo de las tasas base que muestra el informe: más de la mitad de los créditos otorgados se cerró con líneas más bajas que, incluso en dólares, llegaron a 0%.

"Se trata, en gran parte, de condiciones especiales que los proveedores del agro ofrecen como incentivo comercial para sus clientes", agregó el directivo.

En cuanto a plazos, el informe puntualizó que el 54% de los créditos otorgados fueron a 12 meses, en línea con la necesidad del productor de calzar los vencimientos con la cosecha. En diciembre se destacó un mayor uso de créditos a 270 días por sobre los de 360.

Ese fenómeno ocurrió en sintonía con el crecimiento del maíz tardío de los últimos años: cuando la siembra se orienta a ciclos largos, la cosecha llega más allá de julio y requiere vencimientos más extensos.

Por qué los granos aparecen como una garantía en expansión

El uso de granos como garantía mantiene la firmeza y crece en línea con los últimos informes: en el primer semestre se utilizaron más de 260.000 toneladas como respaldo de financiamiento, con la participación de 37 acopios, corredoras, exportadoras y cooperativas registradas en la plataforma.

El 69% de los contratos se pactó con precio a fijar, con el maíz (43%) y la soja (40%) como principales cultivos de respaldo, seguidos por el trigo (12%).

Nera lanzó en diciembre pasado Crédito Grano Disponible, un producto que permite al productor acceder a financiación de libre disponibilidad utilizando su producción almacenada en silobolsa como garantía, sin necesidad de venderla e incrementando sus límites.

Por qué en la próxima fronte del agro aparece el crédito junto a los datos y la inteligencia artificial

Donath remarcó que "el agro argentino tiene todavía un enorme potencial de crecimiento, y el crédito es la próxima frontera para destrabarlo".

Y agregó: "La tecnología es la palanca que va a permitir que ese crédito fluya mejor, más rápido y con mejores condiciones para el productor".

Según explicó, esa transformación se apoya en tres frentes:

el crédito embebido en el momento de la compra

el uso de datos e inteligencia artificial para personalizar la oferta crediticia

optimizar la toma decisiones y el desarrollo de nuevos productos financieros sobre activos reales del campo

"Estamos construyendo la capa de datos e inteligencia que hace falta para integrar el crédito en la última milla, conocer mejor al productor para optimizar sus perfiles de riesgo y así generar más oportunidades de crédito para todo el ecosistema", agregó.

Herbin adelantó, por último, que el equipo de Nera trabaja trabaja en el desarrollo de un asesor financiero online para que todos los productores puedan aprovechar aún más las líneas de crédito existentes de acuerdo a sus necesidades.

Nera, un ecosistema digital de finanzas diseñado específicamente para el agro, se lanzó en noviembre de 2022 con el objetivo de empoderar a los productores y simplificar su acceso a opciones de pago y financiamiento.

Detrás del desarrollo de Nera se encuentran Galicia, Santander, Comafi, Banco del Sol, y Credicoop