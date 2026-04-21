El banco cooperativo suma su oferta al ecosistema digital de financiamiento para el agro con el objetivo de agilizar la gestión del crédito en el sector

Banco Credicoop anunció una alianza estratégica con Nera, el ecosistema digital de pagos y financiamiento para el agro.

Con este paso, la entidad busca digitalizar y extender el acceso al crédito de sus asociados agropecuarios.

La propuesta se integra a la plataforma que transforma la manera de financiar a la cadena agroindustrial.

Nera se consolidó como un ecosistema que une a productores y proveedores con entidades financieras.

El objetivo es dinamizar la financiación de insumos, hacienda e implementos de maquinaria.

En 2025, la plataforma validó operaciones por un volumen superior a los u$s1.100 millones.

La propuesta es 100% digital, y permite al usuario encontrar las mejores condiciones de crédito.

Alianza fintech y banca: cómo será el financiamiento agroindustrial eficiente

Banco Credicoop aporta a esta alianza una larga trayectoria en el sistema financiero.

La entidad cuenta con un profundo arraigo cooperativo y una capilaridad única en el territorio nacional.

Gracias a su red de 276 filiales, consolida su fuerte presencia en todo el país.

En total, más de 150 filiales están radicadas en zonas agropecuarias a lo largo de Argentina.

Esta integración permitirá acercar una experiencia totalmente digital para resolver necesidades de financiamiento.

Sergio Clur, subgerente General Comercial, expresó que la herramienta marca tendencia en el mercado.

Pronosticó una rápida adopción por parte de los asociados y la red de filiales.

"El objetivo es incrementar la participación en este segmento estratégico de la economía", destacó.

Innovación financiera en el agro: Data, IA y Machine Learning

Marcos Herbin, CEO de Nera, subrayó que esta alianza consolida un ecosistema abierto y flexible.

El productor podrá elegir entre diversas opciones y tomar mejores decisiones en un mismo lugar.

Nera se posiciona como un hub de innovación financiera que ayuda al agro a crecer.

Los desarrolladores se apalancan en tecnologías:

de data

IA

machine learning para personalizar la experiencia

Además, desarrollan nuevos productos financieros adaptados a las necesidades reales del sector.

El trabajo de integración tecnológica entre los equipos técnicos ya está en marcha.

Se espera que en los próximos meses la oferta de financiación de Credicoop esté disponible en la plataforma.