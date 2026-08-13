El hecho expuso la vulnerabilidad de los grandes tenedores de activos digitales frente a técnicas cada vez más sofisticadas de hackeo y manipulación

El hecho ocurre en medio de un alza del 25% en la actividad de ballenas de Bitcoin en Binance, impulsada por estrategias de acumulación.

El robo de criptomonedas se ejecutó mediante ingeniería social y malware, permitiendo transferir y fragmentar los fondos de inmediato.

Una ballena de criptomonedas perdió u$s25,6 millones tras sufrir el vaciamiento total de su wallet en un sofisticado ataque de hackeo.

Una ballena de criptomonedas sufrió el vaciamiento total de su wallet y perdió alrededor de u$s25,6 millones.

El hecho expuso la vulnerabilidad de los grandes tenedores de activos digitales frente a técnicas cada vez más sofisticadas de hackeo y manipulación.

Ballena de Bitcoin pierde todas sus criptomonedas por un ciberataque

El incidente fue detectado por firmas de análisis on-chain que rastrean movimientos irregulares en las principales blockchains. Según los reportes, la víctima mantenía una cartera con una elevada concentración de tokens, lo que la convertía en un blanco atractivo para los atacantes.

En cuestión de minutos, los fondos fueron transferidos a direcciones desconocidas y posteriormente fragmentados en múltiples operaciones, dificultando el rastreo.

La hipótesis más fuerte apunta a un ataque de ingeniería social combinado con malware, una modalidad que se multiplicó en 2026.

Los ciberdelincuentes aprovechan vulnerabilidades en dispositivos móviles y computadoras para capturar claves privadas o inducir a los usuarios a firmar transacciones maliciosas.

En este caso, la magnitud de la pérdida sugiere que los atacantes lograron acceso directo a la wallet principal de la ballena.

El robo se suma a una serie de incidentes que golpearon al mercado cripto en los últimos meses, desde hackeos a exchanges descentralizados hasta estafas con contratos inteligentes. La particularidad de este caso es que involucra a un inversor de gran escala.

Ballenas de Bitcoin intensifican operaciones en Binance

Datos internos de Binance mostraron que la actividad de ballenas de Bitcoin se disparó en lo que va de agosto de 2026, con movimientos de acumulación y transferencias que superan los niveles promedio de los últimos meses.

Según los registros de la plataforma, las direcciones con más de 1.000 BTC incrementaron su actividad en más de un 25% respecto a julio, con operaciones de compra y retiro hacia wallets frías que sugieren una estrategia de acumulación.

Este comportamiento suele interpretarse como una señal alcista, ya que reduce la oferta disponible en exchanges y presiona al alza el precio.

Al mismo tiempo, se detectaron transferencias millonarias hacia derivados y productos estructurados, lo que indica que las ballenas también están buscando cobertura frente a la volatilidad.

En particular, Binance reportó un aumento en el uso de contratos de futuros y opciones vinculados al BTC, con volúmenes que alcanzaron máximos trimestrales.