Las grandes carteras acumularon más de 46.000 BTC y los ETF sumaron u$s865 millones, en un mercado atento a las tasas de EE. UU.

El futuro de Bitcoin depende de datos de inflación en EEUU; un dato moderado podría impulsar su cotización actual.

Inversores con más de 10.000 BTC acumularon 46.420 unidades, contrastando con 9.700 BTC distribuidos por pequeños tenedores.

Grandes carteras y ETF spot aceleran la acumulación de Bitcoin, sumando 46.420 BTC y u$s865,3M en entradas.

Las grandes carteras de Bitcoin aceleraron su acumulación en las últimas semanas, mientras los ETF spot volvieron a registrar fuertes entradas, mientras el mercado espera ahora nuevos datos de inflación en los Estados Unidos.

Las direcciones que poseen más de 10.000 BTC acumularon 46.420 BTC en un promedio de 60 días hasta el 9 de agosto.

Se trata del nivel más alto desde marzo y casi duplica la acumulación registrada entonces, según un análisis de CryptoQuant.

El comportamiento contrasta con el de los pequeños inversores: las direcciones que tienen entre 0,1 y 1 BTC distribuyeron cerca de 9.700 BTC durante el mismo período.

La diferencia muestra cómo las grandes carteras aprovechan los niveles actuales para aumentar su exposición.

Por otro lado, la demanda institucional volvió a fortalecerse: los ETF spot de Bitcoin recibieron u$s865.3 millones durante cinco ruedas consecutivas de entradas y absorbieron unos 13.300 BTC, frente a los 3.150 BTC emitidos por la red.

Sin embargo, Bitcoin todavía enfrenta una importante oferta potencial. Strategy vendió 1.638 BTC la semana pasada y unos 1,79 millones de BTC tienen actualmente un costo base de entre u$s62.000 y u$s65.000.

Las direcciones que poseen más de 10.000 BTC acumularon 46.420 BTC en un promedio de 60 días

Por qué el mercado espera los próximos datos de inflación

El escenario para Bitcoin también está condicionado por la evolución de la economía de EE. UU.

Los últimos datos de empleo de julio mostraron una desaceleración en la creación de puestos de trabajo, aunque el mercado laboral todavía no presenta señales de un deterioro abrupto.

Los mercados reaccionaron reduciendo la probabilidad de una suba de tasas en septiembre hasta el 43,9%.

Este cambio favoreció a las acciones y las criptomonedas, aunque los rendimientos de largo plazo continúan elevados.

El Treasury estadounidense a 30 años permanece por encima del 5,2%, debido a las expectativas de inflación persistente y al elevado endeudamiento del Gobierno.

En este contexto, la acumulación de las ballenas y los flujos positivos de los ETF representan señales favorables para Bitcoin. Una demanda institucional sostenida, combinada con una menor cantidad de BTC disponible para la venta, podría brindar mayor respaldo a la cotización.