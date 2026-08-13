En las últimas 24 horas, la segunda cripto más relevante bajó un 0,32%. Las cotizaciones de otras monedas digitales y dólares cripto

Este jueves, Ethereum experimentó un retroceso de 0,32%, ubicando su precio en u$s1.878,49 y llevando su capitalización de mercado a u$s226.700,05 millones, según el panel de Binance.

CoinMarketCap informa que el mercado global de criptomonedas totaliza u$s2,17 billones este jueves 13 de agosto, con 39.233 monedas en circulación.

Por lo tanto, el circulante total de criptomonedas subió un -0,23% en las últimas 24 horas. Bitcoin alcanza un 58,44% de dominancia del mercado cripto, Ethereum un 10,45%, y las demás criptomonedas un 31,11%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este jueves 13 de agosto, así se encuentran los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes a nivel global:

Bitcoin: u$s63.173,58 (-0,24%)

Ethereum: u$s1.878,49 (-0,32%)

BNB: u$s607,88 (-0,26%)

Ripple: u$s1,01 (-0,34%)

Solana: u$s75,82 (-0,06%)

Cardano: u$s0,18 (-0,92%)

Polkadot: u$s0,77 (-1,68%)

Dogecoin: u$s0,07 (-1,16%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Hoy, jueves 13 de agosto, las principales exchanges argentinas publican los siguientes precios en pesos para las criptomonedas más relevantes:

Bitcoin: $101,44 millones

Ethereum: $2,99 millones

BNB: $968.860,82

Ripple: $1.602,58

Solana: $120.910,20

Cardano: $289,91

Polkadot: $1.230,64

Dogecoin: $111,46

Polygon: $115,98

Además, los precios en pesos de los dólares cripto o stablecoins más usados en Argentina al jueves 13 de agosto son los siguientes:

USDT: $1.588,50

DAI: $1.587,37

USDC: $1.589,87

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, creado en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, ha sido uno de los proyectos más innovadores en el espacio de las criptomonedas.

Mientras Bitcoin se centraba en la descentralización del dinero, Ethereum amplió las posibilidades al permitir la creación de aplicaciones descentralizadas (dApps) mediante el uso de contratos inteligentes.

Estos contratos permiten que las transacciones y acuerdos se ejecuten de forma autónoma cuando se cumplen ciertas condiciones, eliminando la necesidad de intermediarios y garantizando mayor transparencia y seguridad.

El éxito del proyecto se cimentó en un financiamiento colectivo realizado en 2014, lo que permitió el lanzamiento oficial de Ethereum junto con su criptomoneda, Ether (ETH).

Los contratos inteligentes no solo facilitaban el intercambio de valor, sino que también abrieron la puerta para aplicaciones en sectores como la salud, la logística, el arte y la educación.

Ethereum también fue pionero en el concepto de tokenización, que permitió la creación de activos digitales como las stablecoins y los NFT (tokens no fungibles).

Las stablecoins, cuyo valor está respaldado por monedas tradicionales, ofrecen una mayor estabilidad en comparación con las criptomonedas más volátiles, mientras que los NFT han permitido una nueva forma de propiedad digital y de intercambio en mercados como el arte.

Con la Ethereum Virtual Machine (EVM), Ethereum ha permitido que otros proyectos como BNB y Avalanche crearan sus propias redes basadas en su tecnología.

Además, la implementación de soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, ha permitido mejorar la escalabilidad y la eficiencia de las transacciones, reduciendo el costo de las mismas y aumentando su velocidad.

Ethereum también es un actor clave en el desarrollo de la Web3, una Internet descentralizada que prioriza la privacidad y autonomía del usuario.

La Web3 busca eliminar los intermediarios tradicionales, como gobiernos y grandes empresas, y poner el control en manos de los individuos, creando un entorno más seguro, transparente y justo.