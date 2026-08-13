En las últimas 24 horas, la sexta cripto más popular se mantuvo estable. Cómo variaron de otras monedas digitales y dólares cripto

Según Binance, Solana subió un 0,05% en las últimas 24 horas y cotiza en u$s75,72 este jueves, con una capitalización de mercado de u$s44.118,23 millones.

El mercado mundial de criptomonedas alcanza hoy, jueves 13 de agosto, una capitalización de u$s2,17 billones, según los datos de CoinMarketCap sobre más de 39.233 monedas.

De esta forma, el mercado de criptomonedas evidenció un baja del -0,40% en las últimas 24 horas. Bitcoin domina la participación en el mercado cripto con un 58,40%, Ethereum ocupa un 10,44%, y el resto de las criptomonedas abarcan el 31,16%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este jueves 13 de agosto, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más destacadas son:

Bitcoin: u$s63.094,59 (-0,61%)

Ethereum: u$s1.875,16 (-0,67%)

BNB: u$s607,50 (-0,52%)

Ripple: u$s1,01 (-0,21%)

Solana: u$s75,72 (0,05%)

Cardano: u$s0,18 (-0,54%)

Polkadot: u$s0,77 (-2,07%)

Dogecoin: u$s0,07 (-1,37%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel local, los precios en pesos de las principales criptomonedas, según las principales exchanges argentinas, son estos al jueves 13 de agosto:

Bitcoin: $101,27 millones

Ethereum: $2,98 millones

BNB: $967.604,59

Ripple: $1.601,45

Solana: $120.603

Cardano: $289,07

Polkadot: $1.228,18

Dogecoin: $111,19

Polygon: $115,84

Además, el mercado argentino de dólares cripto o stablecoins muestra al jueves 13 de agosto los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.585,10

DAI: $1.585,81

USDC: $1.592,34

Solana: qué es y cómo se fundó

Solana es una de las blockchain más prometedoras del ecosistema cripto. Fundada en 2017 por Anatoly Yakovenko, un exingeniero de Qualcomm con experiencia en sistemas distribuidos, se creó para abordar los problemas de escalabilidad de redes como Ethereum y Bitcoin.

La innovación más destacada de Solana es su "Proof of History" (Prueba de Historia), un sistema que organiza las transacciones de forma eficiente antes de ser procesadas, permitiendo mayor velocidad y menores costos. Ethereum, en sus comienzos, procesaba unas 15 transacciones por segundo, mientras que Solana maneja miles, convirtiéndose en una opción más escalable.

Con la introducción de su red principal en 2020, Solana se consolidó como una blockchain ideal para aplicaciones descentralizadas. Sectores como DeFi y NTF encontraron en Solana una alternativa viable frente a las limitaciones de Ethereum, especialmente por los altos costos de gas.

El ecosistema de Solana ha crecido significativamente, atrayendo a desarrolladores que valoran su eficiencia técnica y accesibilidad. Aunque Ethereum sigue siendo líder en adopción global, Solana ha emergido como una alternativa competitiva para proyectos que priorizan la velocidad y los bajos costos.

Sin embargo, Solana ha tenido desafíos como interrupciones en su red y críticas sobre su descentralización. Estos problemas han sido atendidos por su equipo, que trabaja constantemente para fortalecer la red y su infraestructura.

Hoy en día, Solana es una blockchain que combina innovación, eficiencia y bajos costos, consolidándose como un contendiente destacado en la industria blockchain frente a Ethereum.