Los usuarios elegibles recibirán 20 USDT y podrán operar sin comisiones P2P en pesos colombianos hasta el 18 de agosto. Los detalles

Binance donará u$s650.000 en vales de USDT a usuarios afectados por el terremoto en Colombia y eliminará durante siete días las comisiones para operaciones P2P realizadas en pesos colombianos.

La iniciativa de Binance Charity contempla vales equivalentes a 20 USDT para usuarios elegibles de Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Chocó, departamentos que incluyen a ciudades como

Cali

Pereira

Manizales

Quibdó.

La distribución de los fondos se realizará a través del Reward Hub de Binance. Para determinar quiénes pueden acceder a la ayuda, la compañía utilizará la información de la Prueba de Domicilio (POA) y la verificación de identidad KYC.

Los usuarios que ya completaron ambos procesos antes del 11 de agosto de 2026 y que se encuentren en las regiones contempladas recibirán un vale equivalente a 20 USDT.

En cambio, quienes hayan creado una cuenta nueva después del 11 de agosto no podrán participar del programa. La condición busca que la asistencia llegue a personas que ya utilizaban la plataforma antes del anuncio.

Sin embargo, Binance también contempló a usuarios existentes que todavía no habían completado alguno de los procesos de verificación. Para ellos, habilitó una segunda ventana de elegibilidad que se extenderá hasta el 25 de agosto de 2026.

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Por qué Binance elimina las comisiones para operaciones P2P

Quienes completen los requisitos durante ese período también podrán recibir los 20 USDT, aunque el beneficio estará sujeto a la disponibilidad de fondos dentro del límite total de u$s650.000.

Por otro lado, la compañía detalló que los fondos serán entregados en un plazo máximo de 30 días después de completar la Prueba de Domicilio.

La asistencia también incluye una medida sobre el mercado P2P de Binance. Durante siete días, la plataforma eliminará las comisiones correspondientes a operaciones denominadas en pesos colombianos.

La exención comenzó con el anuncio y permanecerá vigente hasta el 18 de agosto de 2026. Durante ese período, todas las transacciones P2P realizadas en COP estarán alcanzadas por la medida.

Binance agregó que continuará en la busqueda de nuevas formas de asistencia para su comunidad en Colombia mientras evoluciona la situación en las regiones afectadas.

La organización también recordó que Binance Charity llevó adelante iniciativas de ayuda anteriormente en países como: