En las últimas 24 horas, la sexta mayor criptomoneda creció un 0,94%. La variación de las otras divisas digitales y dólares cripto

Este miércoles, Solana reportó un incremento de 0,94%, ubicándose en u$s75,67, con una capitalización de mercado de u$s44.075,95 millones, según las cotizaciones informadas por Binance.

CoinMarketCap reporta una capitalización de u$s2,18 billones para el mercado global de criptomonedas este miércoles 12 de agosto, abarcando 39.223 monedas.

En consecuencia, las criptomonedas mostraron un decrecimiento del 0,11% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera con una dominancia del 58,45%, mientras Ethereum capturó un 10,48%. Las demás criptomonedas concentraron el 31,07% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este miércoles 12 de agosto, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más destacadas son:

Bitcoin: u$s63.435,80 (-0,22%)

Ethereum: u$s1.891,99 (1,45%)

BNB: u$s610,18 (0,18%)

Ripple: u$s1,01 (0,53%)

Solana: u$s75,67 (0,94%)

Cardano: u$s0,18 (-2,06%)

Polkadot: u$s0,79 (0,46%)

Dogecoin: u$s0,07 (0,04%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las plataformas líderes en Argentina muestran las siguientes cotizaciones en pesos para las principales criptomonedas al miércoles 12 de agosto:

Bitcoin: $102,11 millones

Ethereum: $3,01 millones

BNB: $972.999,32

Ripple: $1.611,89

Solana: $120.667

Cardano: $290,66

Polkadot: $1.255,91

Dogecoin: $113

Polygon: $118,40

Asimismo, lo valores en pesos de los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina al miércoles 12 de agosto son los siguientes:

USDT: $1.587

DAI: $1.587,34

USDC: $1.593,24

Solana: qué es y cómo se fundó

La historia de Solana refleja una búsqueda constante de innovación dentro del ecosistema blockchain. Anatoly Yakovenko, un exingeniero de Qualcomm especializado en sistemas distribuidos, fundó Solana en 2017 con el objetivo de superar las limitaciones de escalabilidad de redes como Ethereum y Bitcoin.

Una de las características distintivas de Solana es su algoritmo de consenso "Proof of History" (Prueba de Historia), que optimiza el orden de las transacciones y permite un procesamiento rápido y económico.

A diferencia de Ethereum, que inicialmente procesaba unas 15 transacciones por segundo, Solana ofrece una capacidad para manejar miles, posicionándola como una red mucho más eficiente.

El lanzamiento de su red principal en 2020 marcó un antes y un después en la industria blockchain, al consolidarse como una plataforma ideal para aplicaciones descentralizadas. Con transacciones rápidas y costos mínimos, Solana se volvió especialmente atractiva en áreas como DeFi y NTF, donde Ethereum enfrentaba críticas por sus elevados costos de gas.

El ecosistema de Solana creció rápidamente gracias a su enfoque en el rendimiento y la accesibilidad. Aunque Ethereum mantiene un liderazgo consolidado debido a su amplia adopción y comunidad, Solana representa una alternativa sólida para proyectos que requieren mayor escalabilidad y menor costo.

No obstante, Solana ha enfrentado desafíos como interrupciones en su red y cuestionamientos sobre su descentralización, temas que su equipo y comunidad han trabajado intensamente para resolver. Estas iniciativas buscan fortalecer su infraestructura y mejorar su competitividad frente a Ethereum.

Hoy, Solana es considerada una blockchain disruptiva que combina velocidad, eficiencia y bajos costos, estableciéndose como un fuerte competidor en la carrera por democratizar la tecnología blockchain.