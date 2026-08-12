La criptomoneda número dos creció 1,47% en las últimas 24 horas. Cómo evolucionaron los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

Ethereum, la segunda criptomoneda más popular, cotiza este miércoles a u$s1.892,14 en la pizarra de Binance, tras un aumento de 1,47% en las últimas 24 horas, con un valor circulante de u$s228.347,54 millones.

CoinMarketCap informa que el mercado global de criptomonedas totaliza u$s2,18 billones este miércoles 12 de agosto, con 39.223 monedas en circulación.

En consecuencia, las monedas digitales reportaron un baja del 0,11% en las últimas 24 horas. Bitcoin mantiene una dominancia en el mercado del 58,45%, Ethereum ocupa un 10,48%, y el resto de las criptomonedas representan un 31,07%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este miércoles 12 de agosto, las criptomonedas líderes reflejan los siguientes valores promedio en dólares a nivel mundial:

Bitcoin: u$s63.439,66 (-0,23%)

Ethereum: u$s1.892,14 (1,47%)

BNB: u$s610,18 (0,18%)

Ripple: u$s1,01 (0,54%)

Solana: u$s75,70 (1,02%)

Cardano: u$s0,18 (-2,03%)

Polkadot: u$s0,79 (0,50%)

Dogecoin: u$s0,07 (0,07%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Hoy, miércoles 12 de agosto, las principales criptomonedas tienen estos valores en pesos en las plataformas locales más destacadas:

Bitcoin: $102,11 millones

Ethereum: $3,01 millones

BNB: $972.999,32

Ripple: $1.611,89

Solana: $120.667

Cardano: $290,66

Polkadot: $1.255,91

Dogecoin: $113

Polygon: $118,40

Además, el mercado de dólares cripto o stablecoins en Argentina muestra estas cotizaciones en pesos al miércoles 12 de agosto:

USDT: $1.586,80

DAI: $1.587,33

USDC: $1.593,24

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum fue lanzado en 2015 por Vitalik Buterin con la misión de expandir las capacidades de la blockchain más allá de las criptomonedas.

Al tiempo que Bitcoin probaba la viabilidad de una moneda descentralizada, Ethereum introdujo el concepto de contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas (dApps).

Estos contratos son programas autoejecutables que permiten la automatización de acuerdos sin la intervención de terceros, lo que aumenta la seguridad y la eficiencia del sistema.

La financiación de Ethereum fue posible gracias a un exitoso crowdfunding en 2014, que permitió la creación de la criptomoneda Ether (ETH).

Los contratos inteligentes han sido fundamentales para la expansión de Ethereum, ya que permiten que las aplicaciones se ejecuten de manera autónoma y sin necesidad de confianza en un intermediario.

Además, Ethereum popularizó la tokenización, que permitió la creación de nuevos tipos de activos digitales.

Las stablecoins, que están respaldadas por activos tradicionales, y los NFT, que representan bienes únicos y coleccionables en el mundo digital, son ejemplos de cómo la blockchain de Ethereum ha cambiado el panorama de la economía digital.

La Ethereum Virtual Machine (EVM) ha sido clave para el crecimiento de la red, permitiendo que otros proyectos, como BNB y Avalanche, se construyan sobre su infraestructura.

Además, las soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, han ayudado a mejorar la escalabilidad y reducir los costos de transacción, haciendo de Ethereum una plataforma más eficiente.

Finalmente, Ethereum ha sido un pilar importante en el avance hacia la Web3, una visión de una Internet descentralizada que pone la privacidad y el control en manos de los usuarios, eliminando la necesidad de intermediarios como gobiernos y corporaciones. La Web3 promete una experiencia más segura, transparente y justa para todos.