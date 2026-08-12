En las últimas 24 horas, la criptomoneda de mayor capitalización bajó 0,23%. Cómo se comportaron otras criptos y dólares digitales

Bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización más popular, cotiza este miércoles a u$s63.439,66 en la pizarra de Binance, tras un retroceso de 0,23% en las últimas 24 horas, con un valor circulante de u$s1,27 billones.

El total del mercado de criptomonedas supera los u$s2,18 billones este miércoles 12 de agosto, según el monitoreo de 39.223 monedas en CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado de criptomonedas experimentó un decrecimiento del 0,11% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera la participación del mercado cripto con un share de 58,45%, seguido de Ethereum con el 10,48%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al día miércoles 12 de agosto, estas son las cotizaciones promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s63.439,66 (-0,23%)

Ethereum: u$s1.892,14 (1,47%)

BNB: u$s610,18 (0,18%)

Ripple: u$s1,01 (0,54%)

Solana: u$s75,70 (1,02%)

Cardano: u$s0,18 (-2,03%)

Polkadot: u$s0,79 (0,50%)

Dogecoin: u$s0,07 (0,07%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel nacional, estas son las otizaciones en pesos de las principales criptomonedas según las exchanges líderes al miércoles 12 de agosto:

Bitcoin: $102,11 millones

Ethereum: $3,01 millones

BNB: $972.999,32

Ripple: $1.611,89

Solana: $120.667

Cardano: $290,66

Polkadot: $1.255,91

Dogecoin: $113

Polygon: $118,40

Además, el mercado de dólares cripto o stablecoins en Argentina muestra estas cotizaciones en pesos al miércoles 12 de agosto:

USDT: $1.586,80

DAI: $1.587,33

USDC: $1.589,86

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, la primera criptomoneda creada en 2009 por Satoshi Nakamoto, marcó un hito al revolucionar el sistema financiero global. Su propósito es ofrecer una alternativa descentralizada de pago sin depender de bancos o gobiernos.

Bitcoin opera mediante un sistema de consenso basado en "prueba de trabajo", donde los mineros validan las transacciones mediante cálculos matemáticos complejos. Este mecanismo asegura la seguridad de la red, aunque requiere un alto consumo energético.

A lo largo de los años, Bitcoin ha sido adoptado no solo como moneda, sino como un refugio de valor, similar al oro, gracias a su oferta limitada de 21 millones de bitcoins, lo que lo hace atractivo para inversores que desean proteger su dinero de la inflación.

A pesar de su éxito, Bitcoin enfrenta dificultades como la escalabilidad y el costo de las transacciones en su red. Para resolver estos problemas, han surgido soluciones como la Lightning Network, que busca mejorar la eficiencia.

Bitcoin ha sido objeto de controversia debido a su uso en actividades ilícitas y a las fluctuaciones de su valor, pero sigue siendo la criptomoneda más valiosa, con un impacto profundo en la industria financiera global.