Con un Bitcoin a la baja en torno a los u$s63.000 y el metal precioso al alza en u$s4.400, el economista volvió a criticar a la criptomoneda

El reconocido economista, defensor del oro y detractor de Bitcoin (BTC), Peter Schiff, volvió a resusitar el debate de rentabilidad entre la criptomoneda con mayor capitalización de mercado y los metales preciosos.

En un contexto de fuertes movimientos en los mercados, Schiff sostuvo que el desempeño del oro y la plata reforzó su tesis de que los inversores deberían mirar hacia los activos físicos en lugar de apostar por Bitcoin.

Schiff es desde hace un tiempo uno de los críticos más conocidos de Bitcoin y su argumento central se basa en que la criptomoneda carece del valor intrínseco que, según su visión, sí lo poseen el oro y la plata.

En sus dichos, el inversor sostuvo que este es el momento para salir de BTC, que ronda los u$s63.900 a la baja, ya que el oro superó los u$s4.400 la onza.

Durante 2026, el especialista además intensificó sus advertencias sobre una eventual caída de BTC, llegando a plantear escenarios en los que el precio podría retroceder hasta los u$s20.000.

Oro y plata, protagonistas del mercado

La visión de Schiff tomó relevancia porque los metales preciosos mostraron fuertes avances en lo que va del año, ya que en enero pasado de 2026, por ejemplo, el economista destacó una suba histórica del oro.

Se debe recordar que el metal precioso marcó un nuevo récord en su precio, por lo que Schiff sostuvo que el movimiento representaba una advertencia sobre la confianza en el dólar estadounidense y la deuda soberana, además de haber marcado también un fuerte avance de la plata.

Para Schiff, la fortaleza de ambos metales no es simplemente otro movimiento especulativo, sino que forma parte de una tendencia más amplia vinculada con la inflación, el endeudamiento y las dudas sobre la estabilidad de las monedas fiduciarias.

En mayo pasado, Schiff volvió a destacar la recuperación del oro por encima de los u$s4.500 y de la plata por encima de los u$s76, interpretando el movimiento como una posible señal de que el mercado alcista de los metales preciosos podía retomar fuerza.

La comparación con Bitcoin

La tesis de Schiff abordó directamente dos narrativas de inversión, ya que mientras buena parte del mercado considera a Bitcoin como el "oro digital", el economista sostuvo que su comportamiento demostró que todavía se trata principalmente de un activo especulativo.

Su argumento ganó fuerza discursiva durante las últimas caídas de BTC, cuando destacó que la criptomoneda podía retroceder incluso mientras otros mercados tradicionales permanecían relativamente firmes.

En julio pasado, Schiff llegó a pronosticar una caída de Bitcoin hacia los u$s20.000 y cuestionó particularmente la estrategia de Michael Saylor y Strategy, el mayor holder de BTC institucional del mundo.

Sin embargo, más allá de los dichos de Schiff, Bitcoin continúa teniendo una comunidad de inversores que sostiene justamente la tesis opuesta y que se basa en que su oferta limitada, su funcionamiento descentralizado y su creciente integración con los mercados financieros podrían convertirlo en una reserva de valor de largo plazo.

Una disputa que va más allá del precio

El enfrentamiento entre Bitcoin y los metales preciosos no se limita a determinar qué activo sube más, ya que en el fondo, representa dos concepciones diferentes sobre qué constituye una reserva de valor.

Para Schiff, la escasez física y la historia del oro como dinero le otorgan una ventaja difícil de replicar, mientras que Bitcoin, en cambio, depende de una infraestructura tecnológica y de la confianza de los participantes del mercado.

En este momento actual de incertidumbre macroeconómica, si aumentan las preocupaciones por la inflación, la deuda estadounidense o la pérdida de poder adquisitivo del dólar, activos como el oro y la plata pueden recibir una mayor demanda, y para Schiff ese escenario favorece claramente a los metales.

Schiff mantiene su apuesta

Para el economista, el oro y plata representan una alternativa más sólida frente a Bitcoin, y sus críticas hacia el activo y sus pronósticos más recientes mostraron que no espera un cambio de tendencia en el corto plazo.

La incógnita para los mercados será si el actual desempeño de los metales preciosos termina consolidando la tesis de Schiff o si Bitcoin consigue revertir la diferencia y volver a demostrar por qué sus defensores lo consideran una reserva de valor digital.

Por ahora, el enfrentamiento entre ambos activos continúa abierto y, con cada nuevo rally o corrección, Schiff vuelve a encontrar un motivo para reavivar uno de los debates más persistentes del mercado financiero.