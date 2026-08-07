El dólar MEP, el dólar CCL y el dólar mayorista experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta, por su parte, concluyó sin cambios en su cotización
07.08.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
El dólar blue baja a $1.525 y los financieros terminaron en alza la semana bursátil
El dólar blue (o informal) baja $5 y se consigue a $1.525,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) subió u$s2,10 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda a $1.520,32.
La brecha entre el dólar oficial y el dólar blue en la Argentina es muy chica este viernes 7 de agosto, y se ubica en menos de 1%.
Por otro lado, el dólar cripto cede 0,07% y se ofrece a $1.573,52.
"Una semana complicada para el Gobierno, con todo en contra; el desgaste es muy prematuro con vistas a octubre de 2027 y eso genera que la gente empiece a dolarizar sus carteras antes de tiempo", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "Es peligroso también el dato de inflación de CABA, que hace presumir que el dato de inflación general, el IPC, otra vez estará, cómodo, por encima de 2,5%".
El dólar blue se consigue hoy a $1.530 en el microcentro porteño
El dólar blue baja $5: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP subió $1,23, a $1.523,13.
El dólar contado con liquidación (CCL) avanzó $2,3%, a $1.584,28.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, concluyó sin cambios, a $1.976,00.
En tanto, el dólar mayorista avanzó $0,50, a $1.499,50.