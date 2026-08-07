El dólar MEP, el dólar CCL y el dólar mayorista experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta, por su parte, concluyó sin cambios en su cotización

Marcelo Trovato vincula el mercado a una "semana complicada" del Gobierno y la inflación estimada superior al 2,5%.

La brecha entre el dólar oficial ($1.520,32) y el dólar blue es menor al 1% este viernes 7 de agosto.

El dólar blue baja $5, cotizando a $1.525 en microcentro, mientras otros tipos de cambio presentan movimientos mixtos.

El dólar blue (o informal) baja $5 y se consigue a $1.525,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) subió u$s2,10 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda a $1.520,32.

La brecha entre el dólar oficial y el dólar blue en la Argentina es muy chica este viernes 7 de agosto, y se ubica en menos de 1%.

Por otro lado, el dólar cripto cede 0,07% y se ofrece a $1.573,52.

"Una semana complicada para el Gobierno, con todo en contra; el desgaste es muy prematuro con vistas a octubre de 2027 y eso genera que la gente empiece a dolarizar sus carteras antes de tiempo", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "Es peligroso también el dato de inflación de CABA, que hace presumir que el dato de inflación general, el IPC, otra vez estará, cómodo, por encima de 2,5%".