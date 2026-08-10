En las últimas 24 horas, la cuarta criptomoneda líder bajó un 2,21%. Cómo variaron las demás divisas digitales y el mercado cripto en general

El precio de XRP, la cuarta criptomoneda más relevante, bajó 2,21% en las últimas 24 horas, tocando los u$s1,02, con un mercado de u$s63.791,17 millones, de acuerdo con Binance.

Con más de 38.547 monedas en el mercado, la capitalización global de criptomonedas es de u$s2,18 billones este lunes 10 de agosto, según CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado total de criptomonedas presentó un crecimiento del -1,76% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera el mercado con una participación del 58,70%, seguido de Ethereum con el 10,34%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, lunes 10 de agosto, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más relevantes son los siguientes:

Bitcoin: u$s63.875,84 (-1,99%)

Ethereum: u$s1.871,71 (-2,66%)

BNB: u$s599,01 (-1,58%)

Ripple: u$s1,02 (-2,21%)

XRP: u$s75,87 (-1,76%)

Cardano: u$s0,20 (-1,46%)

Polkadot: u$s0,80 (-0,95%)

Dogecoin: u$s0,07 (-1,39%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel local, los precios en pesos de las principales criptomonedas, según las principales exchanges argentinas, son estos al lunes 10 de agosto:

Bitcoin: $103,07 millones

Ethereum: $2,97 millones

BNB: $952.553,30

Ripple: $1.623,62

XRP: $120.807,70

Cardano: $311,80

Polkadot: $1.277,05

Dogecoin: $110,88

Polygon: $122,90

Además, al lunes 10 de agosto, los dólares cripto o stablecoins más destacados en Argentina registran las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.583,70

DAI: $1.584,92

USDC: $1.585,97

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una criptomoneda destacada, lanzada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb, respaldada por la empresa Ripple. Fue diseñada para mejorar la eficiencia de los pagos internacionales, reduciendo significativamente los costos y tiempos de las transferencias tradicionales.

A diferencia de otras criptomonedas, XRP no depende de la minería basada en Proof of Work o Proof of Stake. En su lugar, utiliza un algoritmo de consenso llamado "RippleNet", que permite procesar hasta 1.500 transacciones por segundo.

Con el apoyo de Ripple, XRP ha sido adoptada por instituciones financieras globales, permitiendo pagos transfronterizos rápidos y accesibles. Este enfoque ha posicionado a XRP como una opción viable para transacciones internacionales.

Aunque algunas voces critican la centralización de XRP, su solidez como una herramienta eficiente para pagos no se puede negar. Ripple sigue trabajando en mejorar la seguridad e infraestructura de su red.

Pese a los retos legales planteados por la SEC, XRP se mantiene como una de las criptomonedas clave en el sector de pagos globales.