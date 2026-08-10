Con una merma del 2,01% en las últimas 24 horas, la segunda mayor cripto sigue a la baja. Cuáles fueron los valores de otras cripto y dólares digitales

Según el panel de Binance, Bitcoin bajó un 2,01% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s63.865,89 este lunes, con una capitalización de mercado de u$s1,28 billones.

El mercado mundial de criptomonedas alcanza hoy, lunes 10 de agosto, una capitalización de u$s2,18 billones, según los datos de CoinMarketCap sobre más de 38.547 monedas.

Por lo tanto, el mercado de criptomonedas experimentó un decrecimiento del -1,76% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera con una dominancia del 58,70%, mientras Ethereum capturó un 10,34%. Las demás criptomonedas concentraron el 30,96% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Las principales criptomonedas muestran los siguientes precios promedio en dólares a nivel internacional este lunes 10 de agosto:

Bitcoin: u$s63.865,89 (-2,01%)

Ethereum: u$s1.871,45 (-2,68%)

BNB: u$s598,87 (-1,61%)

Ripple: u$s1,02 (-2,22%)

Solana: u$s75,90 (-1,73%)

Cardano: u$s0,20 (-1,36%)

Polkadot: u$s0,80 (-0,97%)

Dogecoin: u$s0,07 (-1,43%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado local, este lunes 10 de agosto, las principales exchanges de Argentina muestran estas cotizaciones en pesos para las criptomonedas más importantes:

Bitcoin: $103,05 millones

Ethereum: $2,97 millones

BNB: $952.553,30

Ripple: $1.623,62

Solana: $120.807,70

Cardano: $311,80

Polkadot: $1.277,05

Dogecoin: $110,88

Polygon: $122,90

Por otro lado, este lunes 10 de agosto, los dólares cripto o stablecoins más relevantes en Argentina cotizan en pesos de la siguiente manera:

USDT: $1.582,40

DAI: $1.585,37

USDC: $1.585,97

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el creador anónimo Satoshi Nakamoto, es la primera criptomoneda que cambió el curso del sistema financiero. Su principal propósito es proporcionar una forma descentralizada de realizar pagos sin necesidad de intermediarios como bancos o gobiernos.

Bitcoin se basa en un sistema de consenso llamado "prueba de trabajo", en el cual los mineros validan las transacciones mediante complejos cálculos matemáticos. Este mecanismo asegura la seguridad de la red, pero tiene el inconveniente de un alto consumo energético.

A lo largo de los años, Bitcoin ha sido adoptado como un refugio de valor, similar al oro. Su oferta limitada, con un límite de 21 millones de bitcoins, ha atraído a inversores buscando resguardar su dinero frente a la inflación.

A pesar de su éxito, Bitcoin enfrenta retos como la escalabilidad y el alto costo de las transacciones. La Lightning Network es una de las soluciones que buscan resolver estos problemas.

Bitcoin también ha estado en el centro de la controversia debido a su uso en actividades ilegales, así como por las fluctuaciones de su valor. Sin embargo, sigue siendo la criptomoneda más conocida y valiosa, con un gran impacto en el sistema financiero mundial.