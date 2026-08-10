La primera criptomoneda por capitalización registró una baja del 1,99% en un día. Cuál fue el comportamiento de otras monedas digitales y dólares cripto

Este lunes, Bitcoin reportó un descenso de 1,99%, ubicándose en u$s63.879,54, con una capitalización de mercado de u$s1,28 billones, según las cotizaciones informadas por Binance.

El total del mercado de criptomonedas supera los u$s2,18 billones este lunes 10 de agosto, según el monitoreo de 38.547 monedas en CoinMarketCap.

Por lo tanto, las monedas digitales presentaron un crecimiento del -1,77% en el último día. Bitcoin lidera con una dominancia del 58,70%, mientras Ethereum capturó un 10,34%. Las demás criptomonedas concentraron el 30,96% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes lunes 10 de agosto, los valores promedio en dólares de las principales criptomonedas son los siguientes:

Bitcoin: u$s63.879,54 (-1,99%)

Ethereum: u$s1.871,93 (-2,65%)

BNB: u$s598,85 (-1,61%)

Ripple: u$s1,02 (-2,22%)

Solana: u$s75,91 (-1,72%)

Cardano: u$s0,20 (-1,13%)

Polkadot: u$s0,80 (-0,95%)

Dogecoin: u$s0,07 (-1,43%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado local, este lunes 10 de agosto, las principales exchanges de Argentina muestran estas cotizaciones en pesos para las criptomonedas más importantes:

Bitcoin: $103,05 millones

Ethereum: $2,97 millones

BNB: $952.553,30

Ripple: $1.623,62

Solana: $120.807,70

Cardano: $311,80

Polkadot: $1.277,05

Dogecoin: $110,88

Polygon: $122,90

En el mercado argentino, los dólares cripto o stablecoins más comunes tienen este lunes 10 de agosto los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.582,50

DAI: $1.585,37

USDC: $1.585,97

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para adquirir criptomonedas en Argentina, el primer paso es abrir una cuenta en una exchange, como Binance, Bitget y otras plataformas registradas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite recibir transferencias en pesos para fondear la cuenta y comprar criptomonedas.

Luego, basta con seleccionar la criptomoneda deseada y realizar la compra. Algunas exchanges también aceptan tarjetas de crédito como método de pago, a través de Mercado Pago u otros proveedores.

Además, permiten intercambiar activos digitales y transferirlos a otras billeteras mediante QR o claves públicas.

Otra opción es utilizar el sistema persona a persona (P2P), conectando directamente a usuarios que compran y venden criptomonedas.

Los pagos pueden realizarse a través de cuentas bancarias, fintech o plataformas como PayPal o similares, pero es importante revisar la reputación y el historial del vendedor.

Finalmente, los expertos recomiendan evitar plataformas inseguras, como Paxful, que ha sido reportada por los usuarios.

La falta de mecanismos de seguridad adecuados pone en riesgo a los usuarios frente a fraudes y robo de información.