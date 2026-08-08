El presidente de EE.UU. volvió a defender Bitcoin como medio de pago, aunque cifras oficiales revelan que su uso cotidiano sigue siendo limitado

La Ley Clarity para regular el mercado cripto permanece frenada por disputas políticas ante los conflictos de interés en las finanzas de la familia Trump.

Datos de la Reserva Federal contradicen la postura presidencial, indicando que solo el 2% de los adultos utiliza criptomonedas para realizar compras.

Donald Trump defendió el uso cotidiano de Bitcoin como medio de pago en Estados Unidos, asegurando que su adopción crece.

Donald Trump volvió a defender Bitcoin y aseguró que su uso cotidiano para pagos crece entre los estadounidenses, durante una entrevista realizada este viernes 7 de agosto con Jake Sherman en Punchbowl News.

La afirmación surgió cuando el mandatario fue consultado por las condiciones éticas que los demócratas buscan incorporar a la Ley Clarity para limitar los negocios cripto familiares.

La postura de Trump contrasta con estadísticas de la Reserva Federal, que muestran un uso todavía reducido de las criptomonedas para pagos y una presencia estable del efectivo entre los consumidores estadounidenses.

Trump asegura que Bitcoin se usa cada vez más para pagos

Durante la entrevista, Trump aseguró que "ve cada vez más que la gente paga con Bitcoin y ya ni siquiera sabe lo que es el efectivo", y vinculó esa tendencia con una menor presión sobre el dólar estadounidense.

Esa interpretación no coincide plenamente con las mediciones oficiales, que describen al efectivo como una herramienta de pago todavía estable, sobre todo en sectores específicos de la sociedad.

El relevamiento de la Reserva Federal correspondiente a 2026 calculó 47 operaciones mensuales por consumidor, con 16 realizadas mediante crédito, 15 mediante débito y 6 utilizando efectivo en promedio, según la encuesta.

El mismo estudio mostró una diferencia marcada entre conservar criptomonedas como inversión y emplearlas para comprar: 9% de los encuestados las tenía, pero solo 2% pagaba con ellas regularmente.

Trump también planteó que Estados Unidos necesita mantener el liderazgo frente a China y Japón, porque considera que esos países podrían ocupar ese espacio si Washington pierde protagonismo internacional en materia tecnológica.

El mandatario explicó además que su respaldo al sector responde a una razón política: según su lectura, una cantidad importante de ciudadanos apoya las criptomonedas y esa preferencia resulta determinante.

La Ley Clarity se traba por la actividad cripto de Trump

La Ley Clarity es presentada como el proyecto regulatorio cripto de mayor peso en Estados Unidos y propone repartir responsabilidades de vigilancia entre la SEC y la CFTC para ese mercado.

Su recorrido legislativo quedó frenado por una disputa política: los demócratas buscan incorporar reglas éticas relacionadas con las actividades empresariales de Trump y su familia durante su actual mandato en curso.

En su última declaración financiera, el presidente consignó ganancias de al menos u$s1.2 mil millones asociadas con World Liberty Financial, la stablecoin USD1, la meme coin TRUMP y activos propios.

Elizabeth Warren señaló en reiteradas ocasiones los posibles conflictos de interés de Trump y su familia, el presidente respondió en la entrevista que otros funcionarios también fueron acusados de usar información privilegiada sin recibir críticas similares.

Trump manifestó que aceptaría trasladar sus tenencias cripto a un fideicomiso ciego y aseguró que sus hijos, no él, administran esas compañías, además de afirmar que evita conversar sobre esos negocios.

El mecanismo mencionado separa al beneficiario de las decisiones sobre sus bienes y le impide conocer su composición, por lo que podría funcionar como salida al conflicto, aunque todavía no fue concretado.

La Fed muestra cuánto se usa realmente Bitcoin

El informe de bienestar económico de los hogares estadounidenses correspondiente a 2025 muestra que las criptomonedas siguen lejos de convertirse en una herramienta habitual para las transacciones cotidianas del país.

Solo 2% de los adultos declaró utilizarlas para pagar bienes o servicios, mientras los hogares con ingresos inferiores a u$s25.000 muestran una dependencia mayor del efectivo para operar diariamente.

También sobresale la preferencia por dinero físico entre mayores de 55 años y residentes rurales, grupos donde este medio mantiene una presencia significativa frente a alternativas digitales disponibles actualmente en general.

Entre los usuarios cripto, 26% explicó que eligió ese método porque el receptor lo prefería; velocidad, privacidad, costos reducidos y seguridad aparecieron como motivos adicionales, pero apenas 7% mencionó desconfianza bancaria.

Bitcoin crece, pero el efectivo sigue firme

El informe FedCash publicado por la Reserva Federal en mayo de 2026 también muestra que el efectivo mantuvo una utilización estable pese a la expansión de alternativas digitales durante ese período.

Los datos indican que 9% de quienes compraron o conservaron criptomonedas lo hicieron como inversión, mientras 2% las destinó a pagos y apenas 1% las utilizó para enviar dinero a otros.

El contraste debilita la idea de que Bitcoin ya se utiliza masivamente para pagar, aunque la expansión de los activos digitales no significa que el efectivo vaya a perder relevancia pronto.