PYUSD, el dólar cripto de la plataforma, fue concebido en 2023 para conectar los pagos digitales con la tecnología blockchain para todo tipo de usuarios

La stablecoin de PayPal, PYUSD, alcanzó una capitalización de mercado de más de u$s4.110 millones en abril de 2026.

De esta manera, el dólar cripto superó ampliamente a su competidor directo; RLUSD de Ripple, que se mantiene en torno a los u$s1.430 millones.

El crecimiento posiciona a la cripto de PayPal como una de las monedas estables más relevantes del ecosistema cripto, con fuerte presencia en pagos digitales y plataformas DeFi.

Lanzada en 2023, PYUSD fue concebida para conectar el mundo de los pagos digitales con la tecnología blockchain para todo tipo de usuarios.

Desde mediados de 2025, cuando su capitalización rondaba los u$s500 millones, la moneda experimentó un crecimiento exponencial que la llevó a superar la cifra de u$s4.000 millones en apenas un año.

Este salto refleja la rápida adopción de la stablecoin en 70 mercados internacionales, donde PayPal expandió su alcance en marzo de 2026.

PYUSD, la stablecoin de PayPal, superó los u$s4.100 millones en capitalización de mercado

PayPal supera a Ripple en una cifra clave ligada a las criptomonedas

La diferencia con RLUSD es notable: mientras la stablecoin de Ripple se centra en la integración con infraestructura financiera institucional, PYUSD apuesta por la distribución masiva en pagos de consumo.

Esta estrategia le permitió captar un volumen mucho mayor de usuarios y transacciones, consolidándose como una alternativa sólida frente a gigantes como USDT, de Tether, y USDC, de Circle.

El crecimiento de PYUSD se da en pleno "criptoinvierno", un período marcado por la caída generalizada de precios y la contracción del mercado.

A pesar de este escenario adverso, la stablecoin de PayPal logró expandirse un 13% desde enero de 2026, cuando su capitalización era de u$s3.631 millones.

Su uso en plataformas DeFi para operaciones de intercambio y crédito refuerza su atractivo como activo estable en tiempos de volatilidad.