El dólar MEP, el dólar CCL y el dólar mayorista experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta, por su parte, finalizo la rueda sin cambios en su cotización

La brecha entre el dólar oficial y el blue se mantiene en un ajustado 1%, señalando estabilidad en el mercado cambiario.

El dólar oficial retrocedió a $1.518,22; el cripto avanzó a $1.575,99 y el dólar MEP subió a $1.521,90.

El dólar blue baja $10 y se consigue a $1.530 en el microcentro porteño, reduciendo su brecha con el oficial.

El dólar blue (o informal) baja $10 y se consigue a $1.540,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) retrocedió u$s1,78 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda a $1.518,22.

La brecha entre el dólar oficial y el dólar blue en la Argentina es muy chica este jueves 6 de agosto, y se ubica apenas en alrededor de 1%.

Por otro lado, el dólar cripto avanza 0,38% y se ofrece a $1.575,99.

"El mercado cambiario transitó una jornada de relativa calma; las brechas están comprimidas, los futuros tranquilos y hay cero desesperación por cobertura", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "El ROFEX tampoco muestra pánico; el mercado hoy prácticamente no paga un salto cambiario; pero cuidado, que el mercado no espere una devaluación inmediata no significa que el dólar no esté atrasado; si la inflación en pesos sigue corriendo más rápido que el dólar, la apreciación real continúa".

"La pregunta hoy es cuánto tiempo más puede durar esta anestesia cambiaria; mientras tanto, prefiero activos dolarizados con potencial antes que quedarme abrazado al billete. Por ahora, el dólar duerme. Veremos quién lo despierta", completa.