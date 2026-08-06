El dólar MEP, el dólar CCL y el dólar mayorista experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta, por su parte, finalizo la rueda sin cambios en su cotización
06.08.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
El dólar blue baja a $1.530 y los financieros concluyeron otra vez en alza
El dólar blue (o informal) baja $10 y se consigue a $1.540,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) retrocedió u$s1,78 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda a $1.518,22.
La brecha entre el dólar oficial y el dólar blue en la Argentina es muy chica este jueves 6 de agosto, y se ubica apenas en alrededor de 1%.
Por otro lado, el dólar cripto avanza 0,38% y se ofrece a $1.575,99.
"El mercado cambiario transitó una jornada de relativa calma; las brechas están comprimidas, los futuros tranquilos y hay cero desesperación por cobertura", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "El ROFEX tampoco muestra pánico; el mercado hoy prácticamente no paga un salto cambiario; pero cuidado, que el mercado no espere una devaluación inmediata no significa que el dólar no esté atrasado; si la inflación en pesos sigue corriendo más rápido que el dólar, la apreciación real continúa".
"La pregunta hoy es cuánto tiempo más puede durar esta anestesia cambiaria; mientras tanto, prefiero activos dolarizados con potencial antes que quedarme abrazado al billete. Por ahora, el dólar duerme. Veremos quién lo despierta", completa.
El dólar blue se consigue hoy a $1.530 en el microcentro porteño
El dólar blue opera sin cambios: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP subió $1,27, a $1.521,90.
El dólar contado con liquidación (CCL) avanzó $1,7%, a $1.581,98.
El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior-, concluyó sin cambios, a $1.976,00.
En tanto, el dólar mayorista avanzó $3, a $1.499,00.