La primera criptomoneda por capitalización tuvo un alza del 0,49% en un día. Cuál fue el comportamiento de otras monedas digitales y dólares cripto

Bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización más importante, alcanzó los u$s64.877,60 este viernes, lo que equivale a un aumento del 0,49% y un mercado circulante de u$s1,30 billones, según Binance.

El mercado cripto mundial reporta este viernes 7 de agosto una capitalización de u$s2,21 billones, monitoreada por CoinMarketCap.

De esta forma, las criptomonedas evidenciaron un alza global del 0,32% en el último día. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 58,96%, Ethereum ocupa un 10,48%, y el resto representa un 30,56%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

El viernes 7 de agosto, los precios promedio globales en dólares de las criptomonedas de mayor capitalización son:

Bitcoin: u$s64.877,60 (0,49%)

Ethereum: u$s1.917,54 (0,45%)

BNB: u$s592,02 (-0,04%)

Ripple: u$s1,03 (-2,06%)

Solana: u$s73,86 (0,82%)

Cardano: u$s0,20 (-3,93%)

Polkadot: u$s0,81 (-1,82%)

Dogecoin: u$s0,07 (1,33%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel nacional, estas son las otizaciones en pesos de las principales criptomonedas según las exchanges líderes al viernes 7 de agosto:

Bitcoin: $102,99 millones

Ethereum: $3,03 millones

BNB: $936.548,83

Ripple: $1.624,44

Solana: $116.823

Cardano: $315,73

Polkadot: $1.279,99

Dogecoin: $110,60

Polygon: $119,34

Además, el mercado argentino de dólares cripto o stablecoins muestra al viernes 7 de agosto los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.575,40

DAI: $1.575,61

USDC: $1.581,23

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para comprar criptomonedas en Argentina, se debe abrir una cuenta en una exchange registrada, como Binance, Bitget y otras plataformas habilitadas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas proporcionan una cuenta virtual (CVU) para recibir transferencias en pesos y así fondear la cuenta para la compra de criptomonedas.

El siguiente paso es seleccionar la criptomoneda deseada e invertir. Algunas exchanges permiten el uso de tarjetas de crédito, incluyendo opciones como Mercado Pago.

Asimismo, estas plataformas ofrecen la posibilidad de intercambiar activos digitales y transferirlos a otras billeteras mediante QR o claves públicas.

Otra opción es el sistema persona a persona (P2P), donde compradores y vendedores se conectan de manera directa.

En este modelo, es posible usar medios de pago diversos, como cuentas bancarias, fintech y plataformas como PayPal o similares, pero es crucial revisar la reputación y operaciones del vendedor.

Finalmente, se recomienda evitar plataformas que no garantizan seguridad, como Paxful, que ha acumulado reclamos de usuarios.

Esto se debe a la falta de sistemas de detección que protejan a los usuarios de estafas y actividades fraudulentas.