La primera criptomoneda por capitalización tuvo un alza del 0,49% en un día. Cuál fue el comportamiento de otras monedas digitales y dólares cripto
07.08.2026 • 13:30hs • Cotizaciones
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Precio de las criptomonedas top: cuánto valen en Argentina y a nivel global hoy, 7 de agosto de 2026
Bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización más importante, alcanzó los u$s64.877,60 este viernes, lo que equivale a un aumento del 0,49% y un mercado circulante de u$s1,30 billones, según Binance.
El mercado cripto mundial reporta este viernes 7 de agosto una capitalización de u$s2,21 billones, monitoreada por CoinMarketCap.
De esta forma, las criptomonedas evidenciaron un alza global del 0,32% en el último día. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 58,96%, Ethereum ocupa un 10,48%, y el resto representa un 30,56%.
A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares
El viernes 7 de agosto, los precios promedio globales en dólares de las criptomonedas de mayor capitalización son:
- Bitcoin: u$s64.877,60 (0,49%)
- Ethereum: u$s1.917,54 (0,45%)
- BNB: u$s592,02 (-0,04%)
- Ripple: u$s1,03 (-2,06%)
- Solana: u$s73,86 (0,82%)
- Cardano: u$s0,20 (-3,93%)
- Polkadot: u$s0,81 (-1,82%)
- Dogecoin: u$s0,07 (1,33%)
A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina
A nivel nacional, estas son las otizaciones en pesos de las principales criptomonedas según las exchanges líderes al viernes 7 de agosto:
- Bitcoin: $102,99 millones
- Ethereum: $3,03 millones
- BNB: $936.548,83
- Ripple: $1.624,44
- Solana: $116.823
- Cardano: $315,73
- Polkadot: $1.279,99
- Dogecoin: $110,60
- Polygon: $119,34
Además, el mercado argentino de dólares cripto o stablecoins muestra al viernes 7 de agosto los siguientes precios en pesos:
- USDT: $1.575,40
- DAI: $1.575,61
- USDC: $1.581,23
Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura
Para comprar criptomonedas en Argentina, se debe abrir una cuenta en una exchange registrada, como Binance, Bitget y otras plataformas habilitadas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Estas plataformas proporcionan una cuenta virtual (CVU) para recibir transferencias en pesos y así fondear la cuenta para la compra de criptomonedas.
El siguiente paso es seleccionar la criptomoneda deseada e invertir. Algunas exchanges permiten el uso de tarjetas de crédito, incluyendo opciones como Mercado Pago.
Asimismo, estas plataformas ofrecen la posibilidad de intercambiar activos digitales y transferirlos a otras billeteras mediante QR o claves públicas.
Otra opción es el sistema persona a persona (P2P), donde compradores y vendedores se conectan de manera directa.
En este modelo, es posible usar medios de pago diversos, como cuentas bancarias, fintech y plataformas como PayPal o similares, pero es crucial revisar la reputación y operaciones del vendedor.
Finalmente, se recomienda evitar plataformas que no garantizan seguridad, como Paxful, que ha acumulado reclamos de usuarios.
Esto se debe a la falta de sistemas de detección que protejan a los usuarios de estafas y actividades fraudulentas.