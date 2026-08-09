A medida que el ecosistema madura, la seguridad pasará a medirse por la solidez del conjunto de mecanismos técnicos que respaldan esa solución

El ecosistema de activos digitales demanda estructuras robustas que garanticen la protección del patrimonio ante riesgos.

La clave no es solo el tipo de billetera o custodia, sino la calidad de los controles, procesos y marcos jurídicos.

Un robo de 2.000 Bitcoin (u$s100M) reabre el debate sobre la seguridad cripto, destacando que la protección es compleja.

El reciente robo de más de 2.000 unidades de Bitcoin (BTC), equivalentes a más de u$s100 millones, volvió a poner la seguridad cripto en el centro del debate.

El incidente demuestra que la protección de los fondos no depende solo del tipo de billetera elegida, sino de la infraestructura y los mecanismos que respaldan esa custodia.

La discusión entre autocustodia y custodia institucional resulta insuficiente, ya que ninguna opción está exenta de riesgos.

Lo que marca la diferencia es la calidad de los controles de seguridad, los procesos de custodia y, en algunos casos, el entorno jurídico que garantiza la protección del patrimonio de los usuarios.

El incidente deja claro que la seguridad de los activos digitales debe evaluarse por la solidez de los mecanismos técnicos y jurídicos que los respaldan, más allá del tipo de wallet o modelo de custodia.

La pregunta de fondo es qué mecanismos existen para proteger el patrimonio del usuario ante un error técnico, una brecha de seguridad o cualquier otra contingencia.

A medida que el ecosistema madura, las soluciones que logren construir estructuras más robustas y capaces de responder ante distintos escenarios de riesgo serán las que fortalezcan la confianza y acompañen la próxima etapa de adopción.

La evolución del ecosistema no dependerá únicamente de nuevas tecnologías, sino de la capacidad de crear modelos más sólidos, donde la innovación esté acompañada por mecanismos que resguarden de manera adecuada el patrimonio de los usuarios.

*Por Gabriel Campa, Head of Digital Assets de ikigii by Towerbank International Inc