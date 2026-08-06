La cuarta mayor criptomoneda registró una merma del 1,54% en las últimas 24 horas. Así están otras divisas digitales y los dólares cripto

Con una capitalización de mercado de u$s65.589,68 millones, XRP, la cuarta criptomoneda más importante, bajó 1,54% en las últimas 24 horas y cotiza en u$s1,05 este jueves, de acuerdo con Binance.

CoinMarketCap informa que el mercado global de criptomonedas totaliza u$s2,21 billones este jueves 6 de agosto, con 38.460 monedas en circulación.

De esta forma, el mercado total de monedas digitales creció un 0,27% en el último día. Bitcoin lidera la participación del mercado cripto con un share de 58,92%, seguido de Ethereum con el 10,47%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Las principales criptomonedas muestran los siguientes precios promedio en dólares a nivel internacional este jueves 6 de agosto:

Bitcoin: u$s64.867,05 (0,36%)

Ethereum: u$s1.916,96 (2,02%)

BNB: u$s593,25 (-1,57%)

Ripple: u$s1,05 (-1,54%)

XRP: u$s73,51 (-0,73%)

Cardano: u$s0,20 (5,34%)

Polkadot: u$s0,82 (-3,12%)

Dogecoin: u$s0,07 (-1,22%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Hoy, jueves 6 de agosto, las principales exchanges argentinas publican los siguientes precios en pesos para las criptomonedas más relevantes:

Bitcoin: $103,19 millones

Ethereum: $3,02 millones

BNB: $937.180,81

Ripple: $1.655,64

XRP: $116.048,10

Cardano: $316,84

Polkadot: $1.299,82

Dogecoin: $109,17

Polygon: $117,93

Asimismo, este jueves 6 de agosto, los dólares cripto o stablecoins más relevantes en Argentina presentan las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.576

DAI: $1.578,42

USDC: $1.578,62

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP, desarrollada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb bajo el amparo de Ripple, es una criptomoneda diseñada para mejorar los pagos transfronterizos. Su objetivo principal es reducir los costos y acelerar las transacciones internacionales.

A diferencia de Bitcoin, XRP utiliza el algoritmo de consenso "RippleNet", eliminando la necesidad de minería y procesando hasta 1.500 transacciones por segundo, lo que lo hace más eficiente.

Ripple ha colaborado con bancos e instituciones financieras, posicionando a XRP como una herramienta clave para pagos internacionales rápidos y accesibles.

A pesar de las críticas por su centralización, XRP ha demostrado ser una opción confiable y efectiva. Ripple sigue invirtiendo en mejorar su seguridad e infraestructura.

Incluso enfrentando conflictos legales con la SEC, XRP sigue siendo una criptomoneda líder en el sector de pagos internacionales.