La segunda criptomoneda más popular subió 2,02% en 24 horas. Cómo se movió el precio de otras monedas digitales y dólares cripto

Según Binance, Ethereum subió un 2,02% en las últimas 24 horas y cotiza en u$s1.916,96 este jueves, con una capitalización de mercado de u$s231.343,09 millones.

El total del mercado de criptomonedas supera los u$s2,21 billones este jueves 6 de agosto, según el monitoreo de 38.460 monedas en CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado total de criptomonedas presentó un crecimiento del 0,27% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera la dominancia del mercado cripto con una participación del 58,92%, seguido de Ethereum con un 10,47%. Las restantes monedas alcanzan un 30,61%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En la jornada del jueves 6 de agosto, estas son las cotizaciones en dólares promedio de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s64.867,05 (0,36%)

Ethereum: u$s1.916,96 (2,02%)

BNB: u$s593,25 (-1,57%)

Ripple: u$s1,05 (-1,53%)

Solana: u$s73,51 (-0,73%)

Cardano: u$s0,20 (5,34%)

Polkadot: u$s0,82 (-3,12%)

Dogecoin: u$s0,07 (-1,22%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Según los datos de las exchanges argentinas más importantes, estas son las cotizaciones en pesos de las principales criptomonedas al jueves 6 de agosto:

Bitcoin: $103,21 millones

Ethereum: $3,02 millones

BNB: $937.180,81

Ripple: $1.655,64

Solana: $116.048,10

Cardano: $316,84

Polkadot: $1.299,82

Dogecoin: $109,17

Polygon: $117,93

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor demanda en Argentina cotizan este jueves 6 de agosto a estos valores en pesos:

USDT: $1.575,90

DAI: $1.578,68

USDC: $1.578,62

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, lanzado en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, ha sido una de las principales innovaciones en el campo de las criptomonedas.

Mientras que Bitcoin logró descentralizar el dinero, Ethereum amplió las posibilidades de la tecnología blockchain al permitir la creación de aplicaciones descentralizadas (dApps) que funcionan a través de contratos inteligentes.

Estos contratos permiten que las aplicaciones operen de manera autónoma, ejecutándose cuando se cumplen condiciones predefinidas, lo que elimina la necesidad de intermediarios.

El lanzamiento de Ethereum se financió a través de un exitoso crowdfunding en 2014, lo que permitió la creación de Ether (ETH), la criptomoneda que es central en el ecosistema.

Los contratos inteligentes fueron clave para el crecimiento de la red, permitiendo que no solo se realizaran transacciones financieras, sino también aplicaciones en sectores como la salud, la educación y la logística.

Ethereum también fue pionero en la tokenización de activos, lo que permitió la creación de nuevos tipos de activos digitales como las stablecoins, que están vinculadas a activos tradicionales, y los NFT, que han transformado el mercado de coleccionables digitales.

Esta capacidad para crear nuevos activos ha abierto nuevas oportunidades en el mundo digital.

Gracias a la Ethereum Virtual Machine (EVM), otras redes como BNB y Avalanche han podido crear sus propias plataformas basadas en la tecnología de Ethereum.

Además, las soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, han mejorado la escalabilidad, permitiendo transacciones más rápidas y con menores costos.

Ethereum también ha sido un impulsor clave de la Web3, una nueva Internet descentralizada que permite a los usuarios tener mayor control sobre sus datos y transacciones.

Esta visión promete una experiencia web más libre, autónoma y libre de los intermediarios tradicionales.