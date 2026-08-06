La moneda digital más relevante creció 0,32% en las últimas 24 horas. El rendimiento de otras divisas digitales y los dólares digitales

Con un alza de 0,32% en las últimas 24 horas, Bitcoin cotiza a u$s64.896,92 este jueves, respaldado por una capitalización de mercado de u$s1,30 billones, según Binance.

El mercado cripto mundial reporta este jueves 6 de agosto una capitalización de u$s2,21 billones, monitoreada por CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas subió un 0,28% en las últimas 24 horas. Bitcoin domina la participación en el mercado cripto con un 58,93%, Ethereum ocupa un 10,47%, y el resto de las criptomonedas abarcan el 30,60%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al jueves 6 de agosto, los precios promedio en dólares de las principales criptomonedas a nivel mundial son los siguientes:

Bitcoin: u$s64.896,92 (0,32%)

Ethereum: u$s1.916,96 (2,02%)

BNB: u$s593,24 (-1,54%)

Ripple: u$s1,05 (-1,53%)

Solana: u$s73,51 (-0,73%)

Cardano: u$s0,20 (5,07%)

Polkadot: u$s0,82 (-3,12%)

Dogecoin: u$s0,07 (-1,23%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En las exchanges argentinas más importantes, los precios en pesos de las principales criptomonedas son los siguientes este jueves 6 de agosto:

Bitcoin: $103,28 millones

Ethereum: $3,03 millones

BNB: $937.180,81

Ripple: $1.655,64

Solana: $116.048,10

Cardano: $316,84

Polkadot: $1.299,82

Dogecoin: $109,17

Polygon: $117,93

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este jueves 6 de agosto los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.575,90

DAI: $1.578,68

USDC: $1.578,62

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el creador desconocido Satoshi Nakamoto, fue la primera criptomoneda en transformar la economía global. Su misión es ofrecer una alternativa descentralizada para realizar transacciones sin depender de bancos ni gobiernos.

Bitcoin emplea un sistema de consenso denominado "prueba de trabajo", en el que los mineros validan las transacciones mediante cálculos matemáticos complejos. Este sistema garantiza la seguridad de la red, aunque consume un gran cantidad de energía.

A lo largo de los años, Bitcoin se ha establecido como un refugio de valor, similar al oro, gracias a su oferta limitada de 21 millones de bitcoins, lo que atrae a los inversores que buscan proteger su dinero de la inflación.

A pesar de su éxito, Bitcoin enfrenta desafíos en cuanto a escalabilidad y los altos costos de transacción, lo que ha llevado a la creación de soluciones como la Lightning Network para mejorar estos aspectos.

Bitcoin también ha sido criticada por su uso en actividades ilícitas y sus fluctuaciones de valor, pero sigue siendo la criptomoneda más relevante con un gran impacto en el sistema financiero global.