La criptomoneda número uno subió 0,32% en las últimas 24 horas. Ccómo evolucionaron otras divisas digitales y el mercado de dólares cripto

Bitcoin, con una capitalización de u$s1,30 billones, registró un aumento de 0,32% en las últimas 24 horas, llegando a u$s64.896,92 este jueves, según Binance.

Las criptomonedas suman este jueves 6 de agosto una capitalización global de u$s2,21 billones, de acuerdo con el panel de CoinMarketCap que rastrea 38.460 monedas.

Por lo tanto, el mercado de monedas digitales subió un 0,28% en el último día. Bitcoin registra una participación del mercado cripto de 58,93%, mientras que Ethereum posee un 10,47%, y las otras monedas sumaron el 30,60%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al jueves 6 de agosto, los precios promedio en dólares de las principales criptomonedas a nivel mundial son los siguientes:

Bitcoin: u$s64.896,92 (0,32%)

Ethereum: u$s1.916,96 (2,02%)

BNB: u$s593,24 (-1,54%)

Ripple: u$s1,05 (-1,53%)

Solana: u$s73,51 (-0,73%)

Cardano: u$s0,20 (5,07%)

Polkadot: u$s0,82 (-3,12%)

Dogecoin: u$s0,07 (-1,23%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este jueves 6 de agosto, las exchanges más reconocidas de Argentina presentan los siguientes precios en pesos para las principales criptomonedas:

Bitcoin: $103,28 millones

Ethereum: $3,03 millones

BNB: $937.180,81

Ripple: $1.655,64

Solana: $116.048,10

Cardano: $316,84

Polkadot: $1.299,82

Dogecoin: $109,17

Polygon: $117,93

Además, al jueves 6 de agosto, los dólares cripto o stablecoins más destacados en Argentina registran las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.575,90

DAI: $1.578,68

USDC: $1.578,62

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para comprar criptomonedas en Argentina, primero hay que tener una cuenta en alguna exchange reconocida, como Binance, Bitget y otras compañías que están inscriptas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Las plataformas mencionadas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite enviar y recibir transferencias en pesos, facilitando el fondeo para adquirir criptomonedas.

Luego, será necesario elegir la criptomoneda deseada y comprarla con pesos. Algunas exchanges permiten además adquirir activos digitales con tarjeta de crédito, mediante proveedores internacionales o Mercado Pago.

Estas plataformas también permiten intercambiar activos digitales y transferir criptomonedas a través de QR o claves públicas hacia otras billeteras.

Otra alternativa es el sistema persona a persona (P2P), que conecta directamente a compradores y vendedores.

En este modelo, pueden usarse diversos métodos de pago, como cuentas bancarias, fintech o plataformas como PayPal o similares. Es crucial verificar la reputación del vendedor, su historial de operaciones y tiempos de liberación.

Finalmente, los expertos recomiendan evitar plataformas sin requisitos de seguridad, como Paxful, que cuenta con denuncias de varios usuarios.

Esto se debe a que carecen de herramientas para detectar enlaces maliciosos utilizados por estafadores para robar información.