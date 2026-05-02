El catalizador fue concreto y de escala real. El 15 de abril, Rakuten Wallet habilitó la conversión directa de sus puntos de fidelidad a XRP, abriendo el acceso a 44 millones de usuarios japoneses y desbloqueando un fondo de recompensas valorado en u$s23.000 millones.

La noticia no pasó desapercibida y el ratio entre comentarios positivos y negativos sobre XRP en redes sociales escaló a 3,9 puntos el 29 de abril, ubicándose dentro de la denominada "Zona de FOMO". Se trató del segundo nivel alcista más alto en dos años.

El problema es que estos eventos no suelen llevar instantáneamente a grandes rallies. Normalmente, tras la primera ola de euforia y cuando el sentimiento de urgencia se calma, es cuando el impacto de este tipo de noticias suele mostrar el resultado alcista real. Traducido al lenguaje del mercado, la integración con Rakuten es estructuralmente positiva, pero comprar el anuncio fue comprar el techo de corto plazo.

Los picos similares de sentimiento en marzo fueron seguidos por correcciones, no por rupturas.

Qué dicen los números sobre XRP

XRP cotiza cerca de u$s1,40, mientras los traders evalúan un patrón de "copa y asa" en el gráfico diario que apunta a un objetivo de u$s1,70. Sin embargo, el ratio NVT disparó a 1.076 el 29 de abril, el nivel más alto desde octubre de 2025.

"Ese número importa porque un NVT elevado indica que el precio subió más rápido que la actividad real en la red", advierte a iProUP el analista financiero Emiliano Luque. "Históricamente, lecturas similares precedieron correcciones de corto plazo", agrega el experto.

Donde el panorama es genuinamente positivo es en los ETFs. Los productos de inversión institucional registraron u$s3,59 millones en entradas netas el 29 de abril, manteniéndose positivos el mismo día que los ETFs de Bitcoin y Ethereum sufrieron salidas millonarias. Las entradas netas acumuladas del producto alcanzan los u$s1.300 millones, con activos totales de u$s1.040 millones.

En una semana en que el apetito institucional se contrajo por el contexto macro, XRP resistió en verde. Para Luque, "la consistencia de esos flujos habla de una demanda selectiva que el precio todavía no terminó de reflejar".

XRP construyó un canal ascendente desde el mínimo de febrero cerca de u$s1,15, con el límite inferior subiendo desde esa base y el límite superior conteniendo el precio por debajo de u$s1,50 durante marzo y abril. El canal se está estrechando hacia un vértice conforme ambos límites convergen cerca de los niveles actuales, comprimiendo el precio en una zona de decisión al entrar en mayo. Los niveles son precisos:

Soporte: El nivel de u$s1,29 es alcista y se mantiene por debajo del precio

El nivel de es alcista y se mantiene por debajo del precio Resistencia: La zona de u$s1,47 se presenta como la primera resistencia relevante. El precio no cerró por encima de este nivel desde principios de abril. Recuperarlo sería la primera señal técnica de que el canal está rompiendo al alza

La zona de se presenta como la primera resistencia relevante. El precio no cerró por encima de este nivel desde principios de abril. Recuperarlo sería la primera señal técnica de que el canal está rompiendo al alza Escenario alcista: Un cierre por encima de u$s1,45 con volumen abre el camino hacia u$s1,55 , y desde ahí el objetivo sería el máximo previo cerca de u$s1,96 (+40%)

Un cierre por encima de con volumen abre el camino hacia , y desde ahí el objetivo sería el máximo previo cerca de Escenario bajista: Perder el límite inferior del canal cerca de u$s1,32 y el soporte de u$s1,29 abre el camino de regreso al mínimo de febrero de u$s1,15

La estacionalidad y el catalizador que puede cambiarlo todo

Mayo tiene mala historia estadística para XRP. "La mediana real de retornos para ese mes es negativa en un 2,6%", recuerda a iProUP la trader y analista Belén González. Siete de los últimos doce meses de mayo cerraron en rojo. Para la experta, "la probabilidad histórica favorece movimientos laterales o bajistas por encima de rupturas alcistas".

Pero hay un catalizador que puede reescribir ese patrón. La CLARITY Act (ley de regulación cripto más importante en debate en EE.UU.) fue postergada para mayo sin fecha confirmada. Las probabilidades de que se apruebe en 2026 fluctuaron, con la ventana legislativa cerrándose el 21 de mayo por el receso de Memorial Day. Si el proyecto avanza antes de esa fecha, XRP reaccionaría de forma inmediata y contundente, ya que es el activo con mayor sensibilidad directa al marco regulatorio.

Para quien mira más allá del mes de mayo, el consenso institucional es claro pero aplazado. Algunos análisis proyectan un precio de u$s8 para fin de 2026, impulsado por los flujos de ETFs y la claridad regulatoria, aunque el análisis técnico sugiere una posible consolidación hacia u$s1,25 antes de una recuperación más firme.

"Los indicadores semanales muestran que el activo continúa en un canal con consolidación lateral desde febrero", precisa González a iProUP. Las medias móviles actúan como resistencia por encima del precio y el RSI oscila en territorio neutral-bajo, sugiriendo cautela para el corto plazo. Los mercados de predicción asignan bajas probabilidades a que XRP alcance un nuevo máximo histórico antes de junio, leyendo la verdadera recuperación como un evento para la segunda mitad de 2026.

Pasando en limpio, XRP entra en mayo con una arquitectura de inversión que no admite grises. O la regulación se mueve y el precio explota, o la regulación se traba y el precio corrige. La integración con Rakuten es real, los flujos de ETFs son resilientes y el canal alcista desde febrero sigue vigente.

Sin embargo, con el NVT en máximos y una estacionalidad desfavorable, la diferencia entre una ruptura hacia los u$s1,80 o un retroceso la determinará la agenda legislativa en Washington antes del 21 de mayo.