La compañía japonesa confirmó que Rakuten Pay y Rakuten Wallet ya soportan operaciones con la criptomoneda emitida por Ripple. Los detalles

Rakuten, una de las principales empresas orientales de comercio electrónico, anunció la integración de pagos con XRP en su ecosistema digital.

La estrategia permitirá a 44 millones de usuarios en Japón utilizar la criptomoneda para compras en más de cinco millones de comercios afiliados.

El movimiento posiciona a la criptomoneda de Ripple como uno de los activos digitales con mayor adopción en el país asiático, bajo el plan de la empresa de expandir su sistema de fidelización hacia el mundo cripto.

La compañía japonesa confirmó que desde el 14 de abril de 2026, Rakuten Pay y Rakuten Wallet soportan operaciones con XRP.

Los usuarios podrán comprar, convertir y gastar XRP directamente en comercios físicos y digitales, además de transformar sus Rakuten Points en criptomonedas.

Este sistema conecta la economía de fidelización de Rakuten —que maneja más de 3 billones de puntos, valorados en unos u$s23.000 millones— con el ecosistema blockchain, ampliando el alcance de XRP en el mercado japonés.

Los usuarios de Rakuten en Japón ya pueden usar XRP para pagos y compras en la plataforma

Rakuten habilita pagos con XRP para 44 millones de usuarios en Japón

Japón es uno de los países con mayor adopción de criptomonedas en Asia, y la decisión de Rakuten podría impulsar significativamente el volumen de transacciones diarias de XRP.

La integración facilita pagos en comercios y abre la puerta a que millones de usuarios experimenten con activos digitales sin necesidad de recurrir a exchanges externos.

La firma está validando la eficiencia de XRP para transacciones de bajo costo y alta velocidad en un entorno de seguridad y transparencia, en línea con las políticas de digitalización económica impulsadas por el regulador financiero japonés (FSA).

Rakuten, conocido como el "Amazon de Japón", lleva años explorando la integración de criptodivisas en su ecosistema. Con esta actualización, la empresa busca consolidar su liderazgo en innovación financiera, ofreciendo a los usuarios una experiencia fluida que combina puntos de fidelización, dinero digital y activos cripto.