Esta nación prohibió mercados predictivos no financieros y plataformas como Polymarket limitarán sus apuestas sobre eventos políticos y sociales

El Banco Central de Brasil (BCB) formalizó una nueva restricción que impactó de lleno en el crecimiento de los mercados predictivos como, por ejemplo, la popular plataforma de apuestas Polymarket.

A través de la Resolución CMN N° 5.298, el organismo brasileño prohibió la oferta y el trading de contratos de derivados vinculados a eventos deportivos, electorales, políticos, sociales y culturales dentro del país.

La norma, firmada por el presidente del BCB, Gabriel Galípolo, entrará en vigor el próximo 4 de mayo, aunque algunos usuarios brasileños ya reportaron bloqueos de acceso a plataformas como Polymarket o Kalshi, algo que sugiere una implementación anticipada por parte de los proveedores de internet.

El texto estableció en su Artículo 3 que quedan vedados los contratos cuyo activo oculto esté relacionado con eventos reales o virtuales que no representen un referente económico o financiero.

La medida se alinea con los criterios definidos por la Ley N° 14.790, aprobada a fines de 2023, que reguló las apuestas de cuota fija en Brasil.

No obstante, el BCB aclaró que los derivados tradicionales, como aquellos ligados a tasas de interés, monedas, índices, acciones o commodities, todavía continúan habilitados.

Más alcances de la prohibición

Esta resolución afectó directamente a actores internacionales como Kalshi y Polymarket, que en los últimos años ganaron relevancia como espacios donde los usuarios "apuestan" sobre la probabilidad de eventos futuros.

El caso brasileño es particularmente significativo, ya que solo en Polymarket, el mercado sobre las elecciones presidenciales del país acumuló u$s57.5 millones en volumen, en comparación, Kalshi que registró unos u$s1.1 millones por el mismo evento.

Actualmente, estas plataformas ubican al senador Flávio Bolsonaro con una leve ventaja frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

En tercer lugar aparece el gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, quien ganó visibilidad en las últimas semanas, por lo que estas plataformas funcionan como un termómetro del minuto a minuto.

Esta decisión del BCB se inscribió en una estrategia más amplia del gobierno brasileño para regular actividades que se asemejan a juegos de azar: desde la entrada en vigencia del nuevo marco para apuestas en enero, las autoridades intensificaron la presión sobre plataformas que operan sin licencia en el país.

Con esta resolución, Brasil marcó una línea clara, los mercados predictivos basados en eventos no financieros quedan fuera del sistema regulado. La medida abre interrogantes sobre el futuro de estas plataformas en el resto de América Latina y sobre el equilibrio entre innovación financiera y regulación estatal.