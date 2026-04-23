Con el lanzamiento de futuros perpetuos, la plataforma busca captar traders activos y posicionarse frente al crecimiento de su rival

Polymarket, la plataforma de apuestas cripto que hace años se volvió furor, lanzó futuros perpetuos y elevó la competencia en el mercado de predicción. La nueva función permite operar en largo o corto durante las 24 horas, sin necesidad de esperar el vencimiento de un contrato.

El anuncio se conoció el 21 de abril y llegó pocas horas después de que surgieran versiones sobre un producto similar que prepara su competidor Kalshi. La cercanía entre ambos movimientos deja en evidencia una disputa cada vez más directa.

La herramienta introduce una dinámica cercana al trading tradicional. Los usuarios ahora pueden mantener posiciones abiertas de forma continua, algo habitual en el mundo cripto pero menos común en plataformas de predicción.

El objetivo de Polymarket es captar a un perfil de usuario más activo. La posibilidad de operar en todo momento y con mayor flexibilidad apunta a traders que buscan oportunidades constantes.

La competencia con Kalshi aparece como un factor clave detrás del lanzamiento. Su CEO, Tarek Mansour, ya había anticipado un nuevo producto llamado "Timeless", con fecha prevista para el 27 de abril.

Ambas compañías compiten por un mismo objetivo. Además de atraer usuarios interesados en eventos, también priorizan herramientas financieras más sofisticadas.

Polymarket lanzó futuros perpetuos en medio de su competencia con Kalshi

¿De qué se trata la nueva apuesta de Polymarket?

En el caso de Kalshi, se espera que su propuesta también incluya futuros perpetuos vinculados a criptomonedas. Esto la posicionaría frente a plataformas más amplias del mercado financiero.

Polymarket intenta adelantarse con este lanzamiento. Ser el primero puede ayudar a captar liquidez inicial y generar mayor interés entre los usuarios.

La liquidez será determinante para el éxito de estos productos. En este tipo de instrumentos, la profundidad del mercado y la velocidad de ejecución son factores clave.

Los futuros perpetuos permiten operar sin una fecha de vencimiento definida. Los usuarios pueden mantener sus posiciones abiertas de manera indefinida, siempre que cumplan con los requisitos de margen.

Aplicados a mercados de predicción, estos instrumentos amplían las posibilidades. Los operadores pueden reaccionar en tiempo real a cambios en la información o en las expectativas.

El crecimiento del sector explica esta evolución. Los mercados de predicción ganan volumen y se acercan cada vez más a las dinámicas de las finanzas tradicionales, con mayor sofisticación y competencia entre sus principales actores.