La criptomoneda de mayor capitalización retrocedió 1,26% en las últimas 24 horas. Los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

Según el panel de Binance, Bitcoin, la criptomoneda líder, bajó 1,26% en las últimas 24 horas, alcanzando un valor de u$s75.978,91, con una capitalización de mercado de u$s1,52 billones.

La industria global de criptomonedas llega a u$s2,54 billones de capitalización este martes 28 de abril, con 37.432 monedas rastreadas por CoinMarketCap.

De esta forma, las criptomonedas evidenciaron un baja global del -0,82% en el último día. Bitcoin lidera con un 59,77% de predominancia, mientras Ethereum asegura un 10,79%. Las demás criptomonedas representan el 29,43%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes 28 de abril, los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes son los siguientes:

Bitcoin: u$s75.978,91 (-1,26%)

Ethereum: u$s2.275,07 (-0,14%)

BNB: u$s622,27 (0,02%)

Ripple: u$s1,37 (-1,22%)

Solana: u$s83,34 (-1,01%)

Cardano: u$s0,25 (0,46%)

Polkadot: u$s1,23 (0,86%)

Dogecoin: u$s0,10 (1,69%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado cripto argentino, las principales monedas tienen los siguientes valores en pesos este martes 28 de abril:

Bitcoin: $116,04 millones

Ethereum: $3,44 millones

BNB: $941.504,29

Ripple: $2.079,01

Solana: $126.082,90

Cardano: $372,37

Polkadot: $1.865,40

Dogecoin: $149,98

Polygon: $137,60

Por otra parte, las cotizaciones en pesos de los dólares cripto o stablecoins más destacados en Argentina este martes 28 de abril son las siguientes:

USDT: $1.508,80

DAI: $1.476,70

USDC: $1.514,29

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el creador anónimo Satoshi Nakamoto, es la primera criptomoneda que cambió el curso del sistema financiero. Su principal propósito es proporcionar una forma descentralizada de realizar pagos sin necesidad de intermediarios como bancos o gobiernos.

Bitcoin se basa en un sistema de consenso llamado "prueba de trabajo", en el cual los mineros validan las transacciones mediante complejos cálculos matemáticos. Este mecanismo asegura la seguridad de la red, pero tiene el inconveniente de un alto consumo energético.

A lo largo de los años, Bitcoin ha sido adoptado como un refugio de valor, similar al oro. Su oferta limitada, con un límite de 21 millones de bitcoins, ha atraído a inversores buscando resguardar su dinero frente a la inflación.

A pesar de su éxito, Bitcoin enfrenta retos como la escalabilidad y el alto costo de las transacciones. La Lightning Network es una de las soluciones que buscan resolver estos problemas.

Bitcoin también ha estado en el centro de la controversia debido a su uso en actividades ilegales, así como por las fluctuaciones de su valor. Sin embargo, sigue siendo la criptomoneda más conocida y valiosa, con un gran impacto en el sistema financiero mundial.