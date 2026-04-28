Un atacante explotó una vulnerabilidad desconocida que permitía retirar monedas de una herramienta y generar interrupciones en pools de minería

Litecoin, uno de los principales protocolos de criptomonedas, enfrentó uno de los incidentes técnicos más delicados de su historia reciente: un exploit en su capa de privacidad MWEB obligó a la red a reescribir 13 bloques, equivalentes a unos 30 minutos de transacciones.

Tras el episodio, su criptomoneda LTC logró estabilizarse, aunque el hecho preocupó a la comunidad por cuestiones sobre la seguridad y la gobernanza en redes veteranas de prueba de trabajo.

Litecoin se estabiliza tras un exploit que reescribió 13 bloques de la red

El problema se originó en MimbleWimble Extension Block (MWEB), la función de privacidad opcional que Litecoin incorporó en 2022.

Un atacante explotó una vulnerabilidad desconocida que permitía retirar monedas de MWEB y generar interrupciones en pools de minería mediante un ataque de denegación de servicio.

Para contener el daño, los desarrolladores ejecutaron una reorganización de cadena (reorg) que eliminó 13 bloques recientes y consolidó una versión alternativa de la blockchain en la que el exploit nunca ocurrió.

La medida borró alrededor de 30 minutos de historial de transacciones, lo que generó alarma en la comunidad. En redes sociales, muchos usuarios interpretaron inicialmente que se trataba de un ataque del 51%, el escenario más temido en blockchains de prueba de trabajo.

Sin embargo, los desarrolladores confirmaron que se trataba de un bug de día cero en versiones antiguas del software, ya corregido mediante un parche de emergencia.

Litecoin sufrió un exploit que lo obligó a reescribir un total de 13 bloques en su red

El equipo de Litecoin enfrentó críticas por el tono de sus comunicaciones públicas, ya que intentó utilizar humor en medio de la crisis. Posteriormente, se disculpó y aclaró que la prioridad fue proteger la integridad de la red.

La fundación reconoció que la vulnerabilidad había sido identificada semanas antes y parcheada en privado, pero algunos nodos aún no habían actualizado sus clientes, lo que permitió que el exploit se materializara.

El caso es relevante porque Litecoin defendió históricamente su estabilidad operativa frente a otras redes. La necesidad de reescribir bloques muestra que incluso proyectos veteranos pueden ser vulnerables cuando incorporan funciones avanzadas de privacidad.

Además, el incidente reavivó el debate sobre la gobernanza técnica en blockchains de prueba de trabajo: ¿hasta qué punto es legítimo reescribir la historia de la cadena para proteger a los usuarios?

Tras el parche, los nodos afectados migraron a la versión corregida y la red se estabilizó. Los mineros adoptaron la cadena válida y frenaron la posibilidad de que el atacante obtuviera beneficios.