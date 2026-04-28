Esta empresa compró 101.901 ETH por u$s236 millones y concentra el 4,21% del suministro total, consolidándose como la mayor tenedora global de Ethereum

La firma Bitmine Immersion Technologies sacudió al ecosistema cripto luego de anunciar la compra de 101.901 de Ethereum (Ether) por un valor cercano a los u$s236 millones.

Con esta operación, la compañía elevó sus tenencias totales a 5.078 millones de ETH, que sería el equivalente al 4,21% del suministro en circulación en el mercado.

El movimiento no solo reforzó su estrategia agresiva de acumulación, similar a la de Strategy, sino que también consolidó a Bitmine como la mayor tenedora conocida de Ethereum a nivel global.

En apenas 10 meses, la empresa logró superar la barrera de los 5 millones de tokens, una cifra inédita, y actualmente, su balance combina activos cripto y efectivo por unos u$s13.300 millones.

Un gigante cripto centrado en Ethereum

Desde su salto a la New York Stock Exchange el pasado 9 de abril de 2026, Bitmine se posicionó como la única firma listada enfocada exclusivamente en Ethereum como activo de reserva.

De su total de holdings, 3.701.589 ETH se encuentran en staking activo, y generan ingresos anualizados estimados en unos u$s264 millones.

Este modelo combinó la acumulación de capital con la generación de rendimiento, en una estrategia que tiene como foco capitalizar tanto la apreciación del activo como los retornos por validación en la red.

Una reserva de valor

Por otra parte, el presidente de la compañía, Tom Lee, también director de inversiones de Fundstrat, definió a Ethereum como una "reserva de valor en tiempos de guerra", en un contexto donde el token cotiza cerca de los u$s2.287.

Según Lee, esta visión está avalada por dos motivos, y el primero sería el avance de la tokenización de activos financieros impulsada por Wall Street, que utiliza mayormente la blockchain de Ethereum, lo que generó demanda sostenida sobre el activo.

Por otro lado, la segunda razón de la apuesta de Lee sería el crecimiento de sistemas de inteligencia artificial agéntica, que requieren infraestructuras descentralizadas, públicas y neutrales para operar.

"Ethereum continúa beneficiándose de los vientos a favor de Wall Street tokenizando en blockchain y de los sistemas de IA agénticos que cada vez más necesitan blockchain públicas y neutrales", concluyó Bitmine en un comunicado.