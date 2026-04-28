Con nuevas compras millonarias, Strategy superó al fondo IBIT y se posiciona como el principal holder institucional de Bitcoin a nivel global

Strategy alcanzó los 818.334 BTC en su balance y se convirtió en el mayor tenedor corporativo de Bitcoin, superando a BlackRock. Además, la compañía liderada por Michael Saylor está cada vez más cerca de superar las reservas históricas atribuidas a Satoshi Nakamoto.

En su última compra, anunciada el lunes, sumó 3.273 BTC por unos u$s255 millones, a un precio promedio de u$s77.906 por unidad. Con esta operación, el costo promedio de toda la reserva de Strategy quedó en u$s75.537 por Bitcoin, consolidando una posición que ya marca récord en el mercado.

Strategy no solo superó al fondo iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock, que hasta ahora lideraba el ranking con 806.178 BTC, sino que, según cálculos de Galaxy Research, si mantiene el ritmo de compras, podría tener una reserva mayor a la de Satoshi Nakamoto en noviembre de este año.

El arsenal del misterioso creador de Bitcoin está estimado en 1.096.000 BTC, una cifra que Saylor podría superar tranquilamente.

Strategy financia su política corporativa de acumulación de BTC con la oferta de acciones a precio de mercado, incluyendo su preferente STRC, que paga un rendimiento anualizado del 11,5%.

Saylor explicó que basta con que Bitcoin se aprecie un 2,05% anual para sostener indefinidamente los dividendos de esas acciones, lo que convierte al esquema en un círculo virtuoso para la compañía.

Strategy acelera su acumulación de BTC

Desde 2020, la firma ya ejecutó 107 transacciones de BTC, y consolidó una estrategia agresiva de acumulación que la posiciona como el mayor holder de BTC institucional a nivel global.

El último movimiento ocurrió hace menos de una semana, cuando la empresa adquirió 34.164 BTC por más de u$s2.500 millones.

Con esta operación, la compañía elevó sus tenencias totales a 815.061 BTC, una cifra que equivale a aproximadamente u$s63.600 millones.