MicroStrategy anticipa nuevas compras de Bitcoin y refuerza su rol como actor clave, impulsando la escasez y posibles tensiones en el mercado cripto global

Michael Saylor, cofundador de Strategy, volvió a encender el mercado de criptomonedas al insinuar que su empresa se estaría preparando para ampliar nuevamente sus reservas de Bitcoin (BTC) en los próximos días.

La señal llegó a través de la publicación de un gráfico que repasó el historial de adquisiciones de la compañía, un recurso que el empresario ya usó en el pasado como antesala de nuevas compras del activo.

Desde 2020, la firma ya ejecutó 107 transacciones de BTC, y consolidó una estrategia agresiva de acumulación que la posiciona como el mayor holder de BTC institucional a nivel global.

El último movimiento ocurrió hace menos de una semana, cuando la empresa comandada por Saylor adquirió 34.164 BTC por más de la suma de u$s2.500 millones.

Con esta operación, la compañía elevó sus tenencias totales a 815.061 BTC, una cifra que equivale a aproximadamente u$s63.600 millones.

Este volumen marcó un récord dentro del sector corporativo y también amplió la brecha frente a otros actores que intentan replicar el modelo.

Cuál es el modelo de negocio de Strategy

El enfoque de la compañía coronada como el mayor holder institucional de BTC, va más allá de una simple inversión, ya que la empresa actúa como un "comprador ancla" en el mercado.

Samson Mow, defensor de BTC, analizó que la demanda generada por la compañía ya triplicó la emisión diaria de nuevos BTC.

Según el analista, este fenómeno podría derivar en un "shock de oferta", especialmente si continúa la tendencia de disminución de monedas disponibles en las exchanges.

En un contexto donde la escasez es uno de los pilares del valor de BTC, los movimientos de Strategy impactaron en su balance corporativo y también influirían en la dinámica global del mercado cripto en los próximos meses.

Muy por detrás de Strategy aparece Twenty One Capital, la segunda mayor empresa cotizada con estrategia similar, que posee 43.514 BTC, según datos de BitcoinTreasuries.