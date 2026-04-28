El ente fue presentado por su CEO, que advirtió que "Bitcoin es el sistema descentralizado más importante jamás creado, pero su futuro no está garantizado"

MARA Holdings, una de las empresas de minería cripto más importantes del mundo, creó MARA Foundation, una organización destinada a fortalecer la seguridad de Bitcoin (BTC) frente a riesgos emergentes como la computación cuántica.

El lanzamiento se realizó en la Bitcoin Conference 2026 en Las Vegas y marca un compromiso estratégico de la empresa más allá de su rol como minera pública de la cripto.

Minera Bitcoin MARA lanza fundación para blindar a la cripto del riesgo cuántico

La fundación fue presentada por Fred Thiel, CEO de MARA Holdings, quien advirtió que "Bitcoin es el sistema descentralizado más importante jamás creado, pero su futuro no está garantizado".

Según el ejecutivo, la descentralización no significa que la red funcione por sí sola, sino que la responsabilidad de mantenerla segura está distribuida entre empresas, desarrolladores, usuarios y educadores.

Concretamente, MARA Foundation se enfocará en cinco áreas clave referidas a esta premisa:

Investigación en resistencia cuántica

Financiamiento de desarrollo de código abierto

Expansión del acceso global a herramientas de autocustodia

Promoción de políticas públicas favorables a Bitcoin

Educación para usuarios, desarrolladores y reguladores

Para celebrar su lanzamiento, la fundación abrió una elección comunitaria para otorgar un aporte de u$s100.000 a una organización sin fines de lucro alineada con su misión.

MARA Holdings lanza fundación para proteger a Bitcoin de la amenaza cuántica

Los candidatos incluyen:

SateNet , que busca proveer internet comunitario impulsado por Bitcoin en el sur global

la 256 Foundation , dedicada a financiar desarrolladores de hardware y software de minería open-source

la Librería de Satoshi, enfocada en democratizar la educación técnica de Bitcoin en múltiples idiomas

La votación se realiza tanto en línea como presencialmente en el stand de MARA en la conferencia, y los resultados se anunciarán tras el cierre del proceso.

El foco en la computación cuántica responde a un debate creciente en el ecosistema: la posibilidad de que futuros ordenadores cuánticos puedan romper los algoritmos criptográficos que sostienen la seguridad de Bitcoin.

Aunque los expertos coinciden en que esa amenaza aún está lejos, MARA busca adelantarse financiando investigación y desarrollo de soluciones que garanticen la resistencia del protocolo en el largo plazo.

MARA Holdings, que cotiza en el NASDAQ y es uno de los mayores mineros públicos de Bitcoin, subraya que su responsabilidad no se limita a asegurar la red mediante hash power. "Ayudamos a asegurar la red cada día, pero también debemos invertir en su salud a largo plazo, no solo en la economía de corto plazo", completóThiel.