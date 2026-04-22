Bitcoin supera los u$s77.500 con impulso institucional, pero la actividad en su red cae a mínimos de casi una década, marcando una inédita desconexión

Bitcoin (BTC) superó nuevamente los u$s77.500 en las primeras horas de la jornada de este miércoles y consolidó una tendencia alcista que contrastó con un dato llamativo, la red atraviesa uno de sus niveles más bajos de actividad en casi una década.

Según reportes publicados a comienzos de abril por CryptoSlate y CryptoRank, las métricas onchain se ubican en mínimos no vistos desde 2018.

Este fenómeno generó una divergencia inédita entre el precio del activo y la actividad real en su blockchain, históricamente considerada un termómetro clave de su salud.

Un mercado impulsado desde Wall Street

El motor detrás de esta suba parece haber cambiado de manos, con la demanda institucional, que ganó protagonismo frente al inversor minorista, el tradicional impulsor de los ciclos alcistas del BTC.

La empresa Strategy adquirió la semana pasada 34.164 BTC por u$s2.540 millones, financiados mediante la emisión de acciones preferentes, mientras que Morgan Stanley lanzó su propio ETF de Bitcoin (MSBT), que compró 430 BTC en su debut.

A esto se sumó el creciente peso de los ETF al contado en Estados Unidos, que acumuló miles de millones en activos bajo gestión y posicionó a Wall Street como el principal comprador de la oferta disponible.

De esta forma, el fenómeno respondió a un cambio estructural en la dinámica del mercado, y como explicó el analista Liam Wright de CryptoSlate, gran parte de las compras institucionales se canalizan a través de instrumentos financieros tradicionales, sin generar transacciones directas en la red de Bitcoin.

En la práctica, cuando gigantes como BlackRock o Fidelity compran BTC para sus fondos, los movimientos suelen registrarse dentro de sistemas de custodia institucional, sin impactar en la blockchain pública.

Esto explica por qué, pese al rally del precio, la red muestra señales de "pueblo fantasma" en términos de uso orgánico.

Un cambio profundo en la red

La desconexión entre precio y actividad onchain puso en jaque a varios modelos históricos de análisis, que utilizaban el crecimiento del uso de la red como predictor de subas sostenidas.

Además, la menor participación del inversor minorista introdujo nuevas dinámicas, ya que por un lado, puede contribuir a reducir la volatilidad en ciertos rangos.

Pero por el otro, deja al mercado más expuesto, debido a si los flujos institucionales se frenan, no habría una base orgánica suficiente para sostener los precios.