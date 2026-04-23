Los ETF de Bitcoin en EE.UU. reactivaron el interés de los inversores, mientras que BlackRock reactivó la demanda institucional

Los ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos vuelven a captar la atención del mercado luego de una racha sostenida de entradas de capital que interrumpe meses de desempeño irregular.

En abril, estos instrumentos registraron siete jornadas consecutivas de flujos netos positivos, un dato que refuerza la conexión entre la demanda institucional y la evolución reciente del precio de la principal criptomoneda.

Boom de los ETF

Este repunte tuvo un claro protagonista: BlackRock, a través de su fondo iShares Bitcoin Trust (IBIT), que durante ese período absorbió cerca de u$s1.400 millones.

De esta forma, este instrumento concentró más del 73% de las entradas totales hacia los ETF de Bitcoin al contado en el mercado estadounidense.

La magnitud de ese flujo no solo destacó el liderazgo de la firma, sino que también evidenció una preferencia marcada de los inversores por vehículos con mayor liquidez y respaldo institucional.

El movimiento coincidió con una mejora en el precio de Bitcoin, que superó momentáneamente los u$s79.000, un nivel que no alcanzaba desde finales de enero.

Además, en los últimos 30 días, el activo acumula una suba cercana al 11%, en una dinámica que vuelve a poner en primer plano la influencia de los flujos financieros sobre la cotización.

Para el mercado tradicional, estos ETF cumplieron un rol clave, ya que permitieron obtener exposición a Bitcoin sin necesidad de adquirir ni custodiar directamente la criptomoneda.

Esa característica fue determinante para atraer capital institucional y funciona, además, como un termómetro del apetito de inversores más conservadores por activos digitales.

La importancia de IBIT

Por otro lado, IBIT consolidó su dominio: el fondo gestiona actualmente alrededor de 809.870 BTC, lo que representa cerca del 62% del total de activos bajo administración de los ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos.

Este nivel de concentración subrayó el peso específico del producto en la estructura del mercado de este tipo de instrumentos de inversión.

En esta línea, Eric Balchunas, analista de ETF en Bloomberg, señaló que los flujos "están de vuelta en la buena vida", en referencia a la mejora generalizada de los indicadores que sigue habitualmente.

Según explicó el especialista, todos los períodos móviles relevantes volvieron a terreno positivo, algo que no ocurría desde hacía meses.

Por otra parte, en términos agregados, las entradas hacia los ETF de Bitcoin alcanzaron actualmente los u$s58.000 millones, según datos de SoSoValue.

Sin embargo, esta cifra se mantiene por debajo del pico cercano a los u$s70.000 millones registrado en octubre pasado, cuando Bitcoin marcó su último récord de u$s126.000.