El portfolio personal de Warsh incluye más de 30 criptos, SpaceX y Polymarket. Por qué su eventual llegada a la Fed puede disparar el precio de Bitcoin

El candidato de Donald Trump para presidir la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh, admitió ante el Senado que posee más de 30 inversiones en criptomonedas, además de participaciones en SpaceX y en el mercado de predicciones Polymarket.

La revelación marca un giro histórico: de confirmarse su nombramiento, sería el funcionario de mayor jerarquía al frente del banco central más influyente del planeta con exposición directa y masiva a activos digitales.

El dato se desprende de las declaraciones patrimoniales obligatorias que Warsh presentó durante su audiencia de confirmación, celebrada el 21 y 22 de abril ante el Comité Bancario del Senado.

La magnitud del portfolio tomó por sorpresa incluso a los observadores más atentos del sector. Scott Melker, conductor del podcast "The Wolf of All Streets", definió al candidato en diálogo con Yahoo Finance como "un crypto degen masivo" para los estándares de un aspirante a dirigir la Fed.

Si bien los montos puntuales y el detalle de los activos no trascendieron, la amplitud de la exposición quedó formalmente asentada en el expediente del Senado.

Durante la audiencia, Warsh cerró filas en torno a la independencia del organismo y desmintió haber recibido presiones de Trump para recortar las tasas de interés. También tildó de "poco útiles" los comentarios públicos de otros funcionarios del directorio sobre el rumbo de la política monetaria.

El cruce más tenso llegó de la mano de la senadora demócrata Elizabeth Warren, quien puso en duda su autonomía frente a la Casa Blanca. La respuesta del candidato fue contundente: la independencia de la Reserva Federal "depende de la propia Fed, no de condiciones externas".

Warsh descartó además cualquier remoción de los presidentes de los bancos regionales de la Fed, despejando las versiones sobre eventuales purgas políticas en el organismo. La sesión concluyó sin voto de confirmación.

Por qué sus inversiones cripto pueden cambiar las reglas del juego

Aunque la Fed no ejerce regulación sobre el universo cripto, sus decisiones de política monetaria funcionan como termómetro del mercado:

Tasas elevadas enfrían el apetito por Bitcoin y otros activos de riesgo.

Tasas bajas, en cambio, suelen encender rally en el ecosistema digital.

Un Warsh confirmado y dispuesto a profundizar el ciclo de recortes implicaría un escenario alcista inmediato para el mercado cripto.

A ese factor se suma una dimensión regulatoria de peso: un titular de la Fed con posiciones propias en el sector difícilmente pueda desentenderse a la hora de articular marcos normativos con la SEC, la CFTC y el Tesoro, precisamente el reclamo histórico de la industria.

Qué viene ahora y qué miran los inversores

El voto en el Senado no tiene fecha definida. En paralelo, hay tres variables bajo la lupa del mercado: el avance del tratamiento en el Comité Bancario, las próximas definiciones públicas de Warsh sobre regulación de activos digitales, y el respaldo de Trump a su candidato en plena discusión sobre la autonomía del banco central estadounidense.