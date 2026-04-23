El film "Finding Satoshi" reavivó el misterio de la identidad de Satoshi Nakamoto, presunto creador de Bitcoin. ¿Qué cuestionó Back de la producción?

El lanzamiento del documental "Finding Satoshi" reavivó uno de los mayores misterios del ecosistema cripto, la identidad del creador de Bitcoin, y el CEO de Blockstream, Adam Back, quien también fue apuntado como el desarrollador del activo, habló al respecto.

Las conclusiones del documental, que señalan a los criptógrafos fallecidos Hal Finney y Len Sassaman como responsables del origen de la criptomoneda, ya enfrentaron fuertes críticas dentro de la comunidad.

De esta forma, Back calificó la teoría como "extraña" y plagada de inconsistencias; vía una serie de publicaciones en la red social X, el CEO apuntó directamente contra lo que considera fallas centrales en la investigación presentada por el documental.

Adam Back cuestiona un documental por hacer referencia al creador de Bitcoin

Estrenado el pasado 22 de abril, "Finding Satoshi", el film, documentó una investigación de cuatro años liderada por el autor William D. Cohan y el investigador privado Tyler Maroney.

De esta forma, la producción afirmó basarse en evidencia inédita, entrevistas exclusivas y acceso a figuras influyentes dentro del ecosistema cripto.

Entre sus principales hipótesis, el documental sostuvo que Hal Finney habría sido el responsable del código de Bitcoin, mientras que Len Sassaman habría redactado el famoso whitepaper de nueve páginas que sentó las bases del sistema.

La película también incluye entrevistas con referentes del sector financiero y tecnológico, reforzando su intento de reconstruir el perfil humano detrás del seudónimo Satoshi Nakamoto.

Back y su cuestionamiento al documental: ¿qué criticó el empresario cripto?

Back rechazó de movida esta narrativa y explicó que la teoría presentada en la película mostró contradicciones difíciles de sostener, especialmente en lo referido a los roles atribuidos a cada figura.

Uno de los puntos que destacó es la situación de Sassaman, quien residía en Bélgica durante el período clave del desarrollo de Bitcoin, lo que, según Back, complica la idea de una colaboración estrecha con Finney bajo los términos planteados por el documental.

Además, Back cuestionó la interpretación de testimonios vinculados a Finney. En su opinión, el criptógrafo fue un colaborador temprano que ayudó a Satoshi como usuario y tester, reportando errores y contribuyendo al perfeccionamiento del sistema, pero no como coautor.

Por otro lado, el CEO también recordó que en investigaciones previas, incluyendo revisiones de correos electrónicos y billeteras digitales de Finney, no encontraron evidencia concluyente que lo vincule directamente con la autoría de Bitcoin.

Es por eso que para Back, es imposible que los supuestos creadores de Bitcoin no hayan dejado acceso a una fortuna estimada en alrededor de un millón de BTC, especialmente considerando las dificultades económicas derivadas de problemas de salud en el caso de Finney.

En concreto, Back también advirtió que este tipo de teorías podría generar riesgos innecesarios para las familias de ambos criptógrafos, al instalar la creencia de que poseen grandes cantidades de bitcoin.