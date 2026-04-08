The New York Times señaló al CEO de Blockstream como posible Satoshi Nakamoto, aunque el criptógrafo británico lo niega rotundamente

Una investigación del medio estadounidense The New York Times aseguró que Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, ya tendría una identidad.

Después de más de un año de trabajo, revisando miles de publicaciones en correos electrónicos, foros especializados y listas de discusión sobre criptografía y dinero digital, el reportero John Carreyrou y su equipo postularon un nombre.

Se trata de Adam Back, un criptógrafo británico de 55 años y actual CEO de Blockstream, quien sería el candidato propuesto por el medio estadounidense como el hombre detrás del seudónimo Satoshi Nakamoto.

¿Quién es Satoshi Nakamoto?

El trabajo periodístico se apoyó en métodos de análisis estilométrico, y evaluó patrones de escritura de más de 134.000 publicaciones de más de 600 participantes en foros relacionados con criptografía entre 1992 y 2008.

Según el informe, Back apareció con mayor coincidencia en comparaciones con el estilo del "white paper" original de Bitcoin, en aspectos como uso de guiones, ortografía británica y hábitos lingüísticos poco comunes.

Además de los patrones de escritura, el artículo subraya que Back fue uno de los primeros en describir conceptos muy cercanos a Bitcoin, como sistemas de dinero electrónico descentralizado y el uso de Hashcash, años antes de la aparición de la criptomoneda.

La respuesta de Back

Por su parte, Back negó rotundamente ser Satoshi Nakamoto, a través de publicaciones en la red social X y en entrevistas, argumentó que las coincidencias señaladas son circunstanciales y atribuibles a su larga trayectoria en el ecosistema.

En esta misma línea, el CEO de Blockstream también afirmó que mantener el anonimato de Satoshi fue sumamente beneficioso para Bitcoin como activo descentralizado.

Sin embargo, Back fue considerado candidato a ser Satoshi Nakamoto previamente en varias oportunidades, incluso por parte de investigaciones independientes con videos y análisis en plataformas digitales.

Si bien el artículo del New York Times presentó el caso más completo hasta ahora en cuanto a indicios circunstanciales, no hay ninguna evidencia directa, como una firma criptográfica vinculada a las claves conocidas de Satoshi.

Para la comunidad cripto, la identidad de Satoshi Nakamoto es una leyenda que alimenta debates sobre descentralización, propiedad de activos digitales y la filosofía detrás del dinero sin intermediarios.

La revelación de quién está detrás de ese seudónimo podría tener impacto desde lo simbólico hasta lo regulatorio, aunque muchos dentro del sector opinan que Bitcoin como sistema ya superó la importancia de conocer a su creador.