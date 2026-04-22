El producto ya debutó en la Bolsa y se distingue por su gestión activa y la posibilidad de generar rendimientos adicionales a través de staking

La empresa de inversiones GSR lanzó el Crypto Core3 ETF (BESO), un fondo cotizado en bolsa que ofrece exposición regulada a tres criptomonedas:

Bitcoin (BTC)

Ethereum (ETH)

Solana (SOL)

El producto debutó en Nasdaq el 22 de abril de 2026 y se distingue por su gestión activa y la posibilidad de generar rendimientos adicionales a través de staking.

Cómo es el nuevo ETF de Bitcoin, Solana y Ethereum que paga intereses

A diferencia de los ETF pasivos tradicionales, el GSR Crypto Core3 ETF rebalancea su cartera semanalmente en función de señales de mercado, lo que le permite adaptarse a la volatilidad de los activos digitales.

Además, incorpora la opción de staking, una característica inédita en este tipo de instrumentos, que permite ofrecer retornos adicionales a los inversores.

La compañía Framework Digital Advisors actúa como asesor de inversiones del fondo, garantizando un enfoque profesional en la administración de los activos.

El ETF cobra una comisión de gestión del 1% anual, un nivel significativamente más alto que el de otros fondos de activos digitales.

Llegó un nuevo ETF combinado de Bitcoin, Ethereum y Solana al Nasdaq, de la mano de la firma GSR

Por ejemplo, el flamante ETF de Bitcoin de Morgan Stanley (MSBT) aplica una comisión de apenas 0,14%, mientras que el iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock, el mayor del sector, cobra 0,25%.

La diferencia abre un debate sobre si la combinación de diversificación, gestión activa y staking logrará atraer suficiente demanda frente a una oferta cada vez más amplia y competitiva.

La inclusión de Solana en el portafolio es un paso significativo hacia la diversificación, dado que la blockchain se consolidó como una de las más rápidas y eficientes en costos, atrayendo tanto a desarrolladores como a inversores.

El GSR Crypto Core3 ETF apunta a satisfacer la demanda de acceso regulado y líquido a criptomonedas, tanto para inversores institucionales como minoristas.

Al cotizar en Nasdaq bajo el ticker BESO, el fondo ofrece la posibilidad de invertir en tres de los activos digitales más relevantes sin necesidad de comprarlos o custodiarlos directamente.