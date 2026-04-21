La plataforma de mercados de predicción busca cerrar una nueva ronda de financiamiento con una valuación de u$s15.000 millones. Los detalles

Polymarket avanza en el cierre de una nueva ronda de financiamiento por unos u$s400 millones, con una valoración cercana a los u$s15.000 millones, según un informe del medio The Information.

De acuerdo con fuentes cercanas a la operación, las negociaciones aún no están cerradas, por lo que los términos podrían modificarse.

Incluso, la compañía evalúa sumar nuevos inversores estratégicos, algo que permitiría elevar el monto total hasta u$s1.000 millones.

El interés del mercado se apoya en el crecimiento reciente de la plataforma y en el respaldo de Intercontinental Exchange (ICE), matriz de la Bolsa de Nueva York.

En octubre de 2025, ICE anunció su intención de invertir hasta u$s2.000 millones en la empresa, con una evaluación previa cercana a los u$s8.000 millones.

El acuerdo incluía participación accionaria y el uso de datos de la plataforma como indicador de sentimiento del mercado.

¿De qué se trata la nueva ronda de financiamiento de Polymarket?

Más recientemente, el 27 de marzo de 2026, ICE concretó una inversión directa de u$s600 millones, que se suma a un desembolso previo de u$s1.000 millones realizado meses antes.

Además, la firma planea adquirir hasta u$s40 millones en participaciones de accionistas existentes, lo que elevaría su compromiso total por encima de los u$s1.600 millones.

El nuevo intento de financiamiento implicaría una suba de aproximadamente 67% respecto de la valuación alcanzada en 2025, impulsada por el aumento del volumen de operaciones y la expansión global del negocio.

Polymarket se posiciona como el mayor mercado de predicción descentralizado, donde los usuarios pueden apostar por resultados de:

Elecciones

Eventos deportivos

Situaciones geopolíticas

Precios de criptomonedas

La plataforma opera sobre tecnología blockchain, lo que permite acceso a cuotas en tiempo real y un sistema de liquidación transparente para los participantes.

En marzo de 2026, la compañía superó por primera vez los u$s10.000 millones de volumen mensual operado, con picos diarios cercanos a los u$s478 millones.

En febrero, ya había registrado más de u$s7.000 millones.

Desde su creación, la empresa acumuló más de u$s2.300 millones en financiamiento, con rondas que reflejan un crecimiento acelerado en su valuación y en el interés de los inversores.