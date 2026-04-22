El estudio destacó la resiliencia de Bitcoin y Ethereum frente a la incertidumbre geopolítica y el repunte de los fondos cotizados en bolsa (ETF) cripto

Binance, la exchange más grande del mundo por volumen de mercado, publicó su informe mensual de abril 2026, en el que analiza el desempeño del mercado cripto durante marzo y anticipa los factores que marcarán la evolución del sector en las próximas semanas.

El estudio destaca la resiliencia de Bitcoin y Ethereum frente a la incertidumbre geopolítica y el repunte de los fondos cotizados en bolsa (ETF) al contado, además de señalar tendencias emergentes en DeFi y activos tokenizados.

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Según el reporte, la capitalización total del mercado de criptomonedas creció 1,8% en marzo, alcanzando los u$s2,39 billones, pese a las tensiones entre Estados Unidos e Irán que interrumpieron cerca del 20% del comercio global de petróleo.

En este contexto, Bitcoin subió 1,51% y Ethereum 6,27%, mientras los ETF de BTC al contado registraron cuatro semanas consecutivas de entradas netas por 1.130 millones, revirtiendo la tendencia bajista que se arrastraba desde noviembre de 2025.

El Índice de Miedo y Avaricia salió del territorio de "miedo extremo" por primera vez en dos meses, cerrando en 29 puntos, lo que refleja una mejora gradual en el ánimo de los inversores.

La dominancia de BTC se mantuvo estable en torno al 58%, mientras que la participación de ETH cayó del 14,6% al 10,8%, con un repunte de altcoins que elevaron su cuota al 31,2%.

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El informe detalló que el desempeño fue dispar entre los principales activos. HYPE y TRX lideraron las ganancias con alzas de 17,26% y 10,93%, impulsadas por la acumulación de Tron (u$s688,8 millones de TRX).

En contraste, otras altcoins cerraron en rojo con caídas de entre 1,14% y 2,8%, tales como:

Ripple (XRP)

Solana (SOL)

Dogecoin (DOGE)

Bitcoin Cash (BCH)

Binacne Coin (BNB)

En tanto, el ecosistema DeFi sufrió un retroceso del 3,3% en el Valor Total Bloqueado (TVL), que se redujo a u$s92.830 millones, principalmente por un exploit en el protocolo Resolv, donde un atacante acuñó 80 millones de tokens sin respaldo y extrajo 25 millones en ETH. Pese al incidente, el impacto fue acotado y el sector mostró solidez.

En paralelo, los activos reales tokenizados (RWA) crecieron un 4% hasta los u$s27.100 millones, con la deuda gubernamental como principal motor.

La BNB Chain destacó con una expansión del 35,8% mensual, liderada por el token USYC de Circle (+42%) y BUIDL de BlackRock (+12%), que integró el sistema Proof of Asset de Chronicle para reforzar la transparencia.

Binance Research resumió que la evolución del mercado dependerá de la normalización del comercio global y de la liquidez, en un contexto marcado por la crisis geopolítica. Además, la narrativa de las criptomonedas como "activos suprasoberanos" se fortaleció, especialmente al compararse con la caída simultánea de metales como oro y plata.