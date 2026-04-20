La nueva función permite conectar con contactos y gestionar activos digitales de forma fluida sin necesidad de abandonar la aplicación principal.

Binance, una de las exchanges más importante del planeta, anunció oficialmente el lanzamiento de Binance Chat, una función que revoluciona la experiencia del usuario al integrar mensajería, comunidades y transferencias de cripto.

Esta herramienta permite conectar con contactos y gestionar activos digitales de forma fluida sin necesidad de abandonar la aplicación principal.

De esta manera, los usuarios ahora pueden unirse a conversaciones y mover fondos en una sola plataforma integrada, y eliminar cualquier fricción operativa.

Binance Chat refleja una dirección estratégica clara que pretende consolidar una superapp financiera cotidiana y más conectada.

A medida que las criptomonedas se integran en momentos del día a día, la fragmentación del ecosistema suele ser un obstáculo.

Binance busca reducir esa división al acercar la comunicación y el intercambio de valor en una experiencia unificada.

Cómo son los pagos en cripto y la colaboración social en Binance Chat

Jeff Li, VP de Producto de la firma, destacó que el objetivo es hacer las cripto más prácticas reduciendo fricciones operativas.

Mediante esta nueva función, es posible agregar a amigos y familiares para participar en conversaciones grupales dinámicas y seguras.

Los usuarios tienen la capacidad de compartir tarjetas de trading y enviar los tradicionales sobres rojos directamente dentro de la interfaz.

También habilita la posibilidad de realizar pagos en cripto inmediatos mientras se discuten movimientos del mercado en tiempo real.

Esta integración facilita que los inversores conversen sobre una tendencia y se envíen fondos sin salir del chat.

Además, el acceso a las salas de chat a través de Binance Square permite interactuar con creadores de contenido de forma directa.

Seguridad y disponibilidad global de la nueva función de chat

Para garantizar la privacidad, los contactos se agregan mediante IDs únicos de chat que protegen la identidad del usuario.

Es obligatorio aceptar una solicitud de contacto previa antes de iniciar cualquier conversación, algo que minimiza el impacto del spam.

Binance Chat se beneficia de todas las protecciones de cuenta y los controles de seguridad ya implementados en la plataforma global.

La función ya se encuentra disponible en todas las regiones donde opera la exchange, accesible desde el icono superior en la página principal.

Algunas herramientas avanzadas, como la creación de grupos, se implementarán de forma progresiva para garantizar la estabilidad del sistema.

Este avance representa un paso fundamental hacia una plataforma más conectada para gestionar el valor digital de manera intuitiva.