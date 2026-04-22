La cuarta criptomoneda más popular subió 1,95% en 24 horas. Cómo se movió el precio de otras monedas digitales y dólares cripto

Este miércoles, XRP, la cuarta criptomoneda en importancia, experimentó un aumento de 1,95% en las últimas 24 horas, situando su precio en u$s1,46, con un mercado circulante equivalente a u$s89.848,38 millones, según Binance.

Este miércoles 22 de abril, la capitalización total del mercado de criptomonedas se sitúa en u$s2,65 billones, con más de 37.416 monedas monitoreadas por CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado de criptomonedas experimentó un incremento del 3,89% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera el mercado con una participación del 60,08%, seguido de Ethereum con el 10,99%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este miércoles 22 de abril, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más destacadas son:

Bitcoin: u$s79.414,54 (4,90%)

Ethereum: u$s2.410,69 (4,57%)

BNB: u$s649,89 (2,94%)

Ripple: u$s1,46 (1,95%)

XRP: u$s88,43 (3%)

Cardano: u$s0,26 (2,83%)

Polkadot: u$s1,30 (2,15%)

Dogecoin: u$s0,10 (3,62%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En las exchanges argentinas más importantes, los precios en pesos de las principales criptomonedas son los siguientes este miércoles 22 de abril:

Bitcoin: $121,84 millones

Ethereum: $3,53 millones

BNB: $953.070,80

Ripple: $2.143,08

Solana: $129.847,90

Cardano: $375,51

Polkadot: $1.913,19

Dogecoin: $144,04

Polygon: $139,47

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este miércoles 22 de abril los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.464,70

DAI: $1.476,70

USDC: $1.467,30

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una criptomoneda destacada, desarrollada por la empresa Ripple en 2012. Fue creada por Chris Larsen y Jed McCaleb con el propósito de mejorar los pagos internacionales, abordando problemas de costos y rapidez presentes en las soluciones bancarias tradicionales.

A diferencia de otras criptomonedas, XRP no utiliza mecanismos como Proof of Work o Proof of Stake. En su lugar, funciona a través de un algoritmo de consenso conocido como "RippleNet", el cual permite procesar hasta 1.500 transacciones por segundo, superando ampliamente a Bitcoin y Ethereum.

La empresa Ripple, que respalda XRP, ha establecido acuerdos estratégicos con bancos y entidades financieras de todo el mundo. Estos convenios han permitido que XRP se use en pagos transfronterizos eficientes y de bajo costo, aumentando su adopción en el mercado financiero global.

Aunque ha recibido críticas por su centralización y el control ejercido por Ripple, la criptomoneda ha demostrado ser una solución efectiva y accesible para pagos internacionales. Ripple sigue invirtiendo en mejorar su infraestructura y la seguridad, fortaleciendo la confianza entre sus usuarios.

Pese a los problemas legales que enfrenta, incluyendo demandas de la SEC, XRP sigue siendo una de las criptomonedas más importantes y prometedoras en el sector de pagos internacionales.