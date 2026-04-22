La moneda digital más relevante creció 4,90% en 24 horas. El rendimiento de las otras divisas digitales y los dólares digitales

Este miércoles, Bitcoin alcanzó los u$s79.414,54 tras un incremento de 4,90% en las últimas 24 horas, con un mercado circulante de u$s1,59 billones, de acuerdo con Binance.

Con un total de 0 monedas, el mercado global de criptomonedas suma u$s0 de capitalización este miércoles 22 de abril, según CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado de criptomonedas mostró un retroceso del 0% en el último día. Con respecto a la cuota de mercado cripto, Bitcoin posee 0%, seguido por Ethereum con un 0%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este miércoles 22 de abril, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más destacadas son:

Bitcoin: u$s79.414,54 (4,90%)

Ethereum: u$s2.410,69 (4,57%)

BNB: u$s649,89 (2,94%)

Ripple: u$s1,46 (1,95%)

Solana: u$s88,43 (3%)

Cardano: u$s0,26 (2,83%)

Polkadot: u$s1,30 (2,15%)

Dogecoin: u$s0,10 (3,62%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Según las plataformas de intercambio argentinas más importantes, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos al miércoles 22 de abril:

Bitcoin: $121,84 millones

Ethereum: $3,53 millones

BNB: $953.070,80

Ripple: $2.143,08

Solana: $129.847,90

Cardano: $375,51

Polkadot: $1.913,19

Dogecoin: $144,04

Polygon: $139,47

En cuanto a los dólares cripto o stablecoins más usados en Argentina, sus precios en pesos al miércoles 22 de abril son los siguientes:

USDT: $1.464,70

DAI: $1.476,70

USDC: $1.467,30

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el creador conocido como Satoshi Nakamoto, es la primera criptomoneda en cambiar el sistema financiero global. Su propósito es ofrecer una alternativa descentralizada para realizar pagos sin depender de bancos ni gobiernos.

Bitcoin funciona mediante un sistema de consenso llamado "prueba de trabajo", en el cual los mineros validan las transacciones mediante cálculos matemáticos complejos. Esto garantiza la seguridad de la red, aunque con un elevado consumo energético.

A lo largo de los años, Bitcoin ha sido adoptado como un refugio de valor, similar al oro, gracias a su oferta limitada de 21 millones de bitcoins, lo que lo convierte en una opción atractiva para los inversores que buscan protegerse de la inflación.

A pesar de los problemas de escalabilidad y altos costos de transacción, soluciones como la Lightning Network están ayudando a mejorar estos aspectos.

Bitcoin también ha sido objeto de controversia por su uso en actividades ilícitas y las fluctuaciones extremas de su valor, pero sigue siendo la criptomoneda más conocida, con un gran impacto en el sistema financiero global.