La criptomoneda principal registró un incremento del 4,70% en las últimas 24 horas. Así están otras divisas digitales y los dólares cripto

Este miércoles, Bitcoin, la criptomoneda más importante, experimentó un aumento de 4,70% en las últimas 24 horas, situando su precio en u$s79.363,61, con un mercado circulante equivalente a u$s1,59 billones, según Binance.

Las criptomonedas suman este miércoles 22 de abril una capitalización global de u$s0, de acuerdo con el panel de CoinMarketCap que rastrea 0 monedas.

De esta forma, el mercado de criptomonedas evidenció un baja del 0% en las últimas 24 horas. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 0%, Ethereum ocupa un 0%, y el resto representa un 100%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al miércoles 22 de abril, las criptomonedas más importantes se negocian a nivel internacional a los siguientes precios promedio en dólares:

Bitcoin: u$s79.363,61 (4,70%)

Ethereum: u$s2.408,40 (4,33%)

BNB: u$s649,85 (2,90%)

Ripple: u$s1,46 (1,90%)

Solana: u$s88,39 (2,87%)

Cardano: u$s0,26 (2,75%)

Polkadot: u$s1,30 (2,03%)

Dogecoin: u$s0,10 (3,58%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado cripto argentino, las principales monedas tienen los siguientes valores en pesos este miércoles 22 de abril:

Bitcoin: $121,84 millones

Ethereum: $3,53 millones

BNB: $953.070,80

Ripple: $2.143,08

Solana: $129.847,90

Cardano: $375,51

Polkadot: $1.913,19

Dogecoin: $144,04

Polygon: $139,47

Además, el mercado argentino de dólares cripto o stablecoins muestra al miércoles 22 de abril los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.464,70

DAI: $1.476,70

USDC: $1.467,30

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para comprar criptomonedas en Argentina, es fundamental abrir una cuenta en una exchange confiable, como Binance, Bitso, Lemon o Bitget, que están registradas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas brindan una cuenta virtual (CVU), que permite recibir pesos para fondear la cuenta y adquirir criptomonedas.

El siguiente paso es elegir la criptomoneda deseada y comprarla con pesos. Algunas exchanges también ofrecen la opción de pagar con tarjetas de crédito mediante Mercado Pago.

Además, permiten intercambiar monedas digitales y transferirlas mediante QR o claves públicas hacia otras billeteras.

Otra opción es el sistema persona a persona (P2P), que conecta a usuarios para transacciones directas.

Los medios de pago disponibles incluyen cuentas bancarias, fintech o plataformas como PayPal o similares. Es esencial verificar la reputación del vendedor antes de proceder.

Por último, se recomienda evitar plataformas inseguras, como Paxful, que ha sido objeto de denuncias de los usuarios. La ausencia de medidas de seguridad puede exponer a los usuarios a estafas y robos de información personal.