La computación cuántica reaviva temores en cripto: hoy no es amenaza real, pero podría serlo en la próxima década y ya se buscan defensas poscuánticas

La irrupción de la posible amenaza de la computación cuántica volvió a encender alarmas dentro del ecosistema cripto, mientras crece las especulación acerca de en qué momento será un problema real y qué se podría hacer para evitarla.

No obstante, actualmente todavía el desarrollo cuántico no representa una amenaza real, aunque se espera que si lo sea, según las estimaciones más concretas, a mediados de la década de 2030 y 2040.

La amenaza cuántica

El problema real que afectaría a las criptomonedas en esta amenaza cuántica, se basa en las firmas digitales, ya que equipos cuánticos desarrollados podrían tranquilamente ejecutar el algoritmo de Shor a gran escala, y de esa forma derivar claves privadas a partir de claves públicas.

No obstante, para llegar a eso se necesitarían computadoras cuánticas con millones de qubits estables y tolerantes a errores, además de contar con una capacidad que supere en aproximadamente 100.000 veces a los sistemas más desarrollados de hoy en día.

Además, se debe recordar que actualmente Bitcoin se sostiene sobre sistemas criptográficos, en particular la criptografía de curva elíptica, por lo que hoy son prácticamente imposible de vulnerar con las computadoras tradicionales.

En contraposición, recientemente un estudio de Google sugirió que los recursos necesarios para romper estos sistemas se redujeron hasta 20 veces, lo que acortó los plazos estimados para un posible ataque.

Qué tan expuesto está Bitcoin hoy

Por otro lado, no todos los bitcoins corren el mismo riesgo, ya que las direcciones más antiguas tipo P2PK, que ya expusieron su clave pública, serían actualmente las más vulnerables.

Algunas estimaciones indicaron que solo una pequeña fracción del total está en riesgo inmediato, aunque el número podría crecer si no se implementan soluciones.

Por otro lado, según trascendió, el volumen de fondos materialmente expuestos gira en torno a 10.200 BTC, una cifra altamente baja en comparación de la arrojada por los especialistas más alarmistas que sugirieron que hasta el 50% del suministro podría estar en riesgo.

Además, expertos señalaron que el verdadero peligro surgiría recién cuando existan computadoras cuánticas suficientemente estables y potentes, algo que todavía no se logró.

De esta forma, frente a esta posible amenaza, la comunidad tecnológica ya trabaja en alternativas posibles, y la principal solución sería la criptografía poscuántica (PQC), diseñada para resistir ataques de computadoras cuánticas.

Sin embargo, implementar estos cambios en Bitcoin no será fácil ya que su naturaleza descentralizada implicaría que cualquier actualización requiere consenso global, un proceso lento y complejo.