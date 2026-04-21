En las últimas 24 horas, la segunda cripto más popular aumentó 0,61%. Cómo variaron de otras monedas digitales y dólares cripto

El precio de Ethereum, la segunda criptomoneda más relevante, subió 0,61% en las últimas 24 horas, tocando los u$s2.327,53, con un mercado de u$s280.909,58 millones, de acuerdo con Binance.

Este martes 21 de abril, las criptomonedas logran una capitalización total de u$s2,57 billones, según los datos de CoinMarketCap, que monitorea 37.414 monedas.

Por lo tanto, el circulante total de criptomonedas subió un 0,71% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera la dominancia del mercado cripto con un 59,61%, Ethereum mantiene un 10,95%, y el resto agrupa el 29,44%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En el panorama global, los valores promedio en dólares de las principales criptomonedas al martes 21 de abril son:

Bitcoin: u$s76.394,91 (0,76%)

Ethereum: u$s2.327,53 (0,61%)

BNB: u$s632,30 (0,36%)

Ripple: u$s1,43 (0,38%)

Solana: u$s86,09 (0,82%)

Cardano: u$s0,25 (0,57%)

Polkadot: u$s1,28 (-0,21%)

Dogecoin: u$s0,10 (-0,09%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Según los datos de las exchanges argentinas más importantes, estas son las cotizaciones en pesos de las principales criptomonedas al martes 21 de abril:

Bitcoin: $112,74 millones

Ethereum: $3,40 millones

BNB: $926.286,07

Ripple: $2.098,16

Solana: $126.068,60

Cardano: $366,09

Polkadot: $1.877,92

Dogecoin: $139,48

Polygon: $137,15

Además, el mercado de dólares cripto o stablecoins en Argentina muestra estas cotizaciones en pesos al martes 21 de abril:

USDT: $1.462,10

DAI: $1.476,70

USDC: $1.465,53

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, lanzado en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, representó una revolución en el mundo de la blockchain.

Si bien Bitcoin demostró la posibilidad de usar la blockchain para la creación de una moneda descentralizada, Ethereum introdujo la idea de crear aplicaciones descentralizadas (dApps) que operan mediante contratos inteligentes.

Estos contratos permiten que las transacciones y acuerdos se ejecuten de forma automática, sin necesidad de intermediarios, lo que aporta una mayor seguridad y transparencia al ecosistema.

El proyecto fue financiado en 2014 mediante un exitoso crowdfunding, lo que permitió que se lanzara al mercado con su propia criptomoneda, Ether (ETH).

Los contratos inteligentes, que son programas autoejecutables, fueron clave para la automatización de acuerdos y transacciones, permitiendo que la red Ethereum se expandiera más allá de las simples transferencias de dinero.

Además, Ethereum popularizó el concepto de tokenización, que permite crear activos digitales como las stablecoins, que están respaldadas por monedas tradicionales, y los NFT, que han transformado el mercado del arte y los coleccionables digitales.

Gracias a Ethereum, se ha abierto un mundo de posibilidades para la creación y comercialización de activos en la blockchain.

La Ethereum Virtual Machine (EVM) permitió que otros proyectos como BNB y Avalanche se desarrollaran sobre la misma infraestructura, favoreciendo la interoperabilidad entre redes.

Además, las soluciones de capa 2 como Optimism y zkSync mejoraron la escalabilidad de Ethereum, reduciendo los costos de las transacciones y aumentando su velocidad.

Ethereum también ha sido clave en el avance hacia la Web3, una Internet descentralizada que pone el control de los datos y las transacciones en manos de los usuarios.

Este modelo elimina a los intermediarios, como gobiernos y grandes corporaciones, y permite una experiencia web más libre, segura y autónoma.