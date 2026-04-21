La criptomoneda de mayor capitalización mostró un incremento del 0,76% en las últimas 24 horas. Cómo se comportaron otras criptos y dólares digitales

Este martes, Bitcoin alcanzó los u$s76.394,91 tras un incremento de 0,76% en las últimas 24 horas, con un mercado circulante de u$s1,53 billones, de acuerdo con Binance.

El martes 21 de abril, la capitalización total del mercado de criptomonedas asciende a u$s2,57 billones, según el panel de CoinMarketCap.

De esta forma, las criptomonedas evidenciaron un alza global del 0,75% en el último día. Bitcoin lidera con una dominancia del 59,62%, mientras Ethereum capturó un 10,95%. Las demás criptomonedas concentraron el 29,43% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes 21 de abril, las criptomonedas líderes reflejan los siguientes valores promedio en dólares a nivel mundial:

Bitcoin: u$s76.394,91 (0,76%)

Ethereum: u$s2.327,53 (0,61%)

BNB: u$s632,30 (0,36%)

Ripple: u$s1,43 (0,38%)

Solana: u$s86,09 (0,82%)

Cardano: u$s0,25 (0,57%)

Polkadot: u$s1,28 (-0,21%)

Dogecoin: u$s0,10 (-0,09%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Hoy, martes 21 de abril, las principales criptomonedas tienen estos valores en pesos en las plataformas locales más destacadas:

Bitcoin: $112,74 millones

Ethereum: $3,40 millones

BNB: $926.286,07

Ripple: $2.098,16

Solana: $126.068,60

Cardano: $366,09

Polkadot: $1.877,92

Dogecoin: $139,48

Polygon: $137,15

Además, el mercado de dólares cripto o stablecoins en Argentina muestra estas cotizaciones en pesos al martes 21 de abril:

USDT: $1.462,10

DAI: $1.476,70

USDC: $1.465,53

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el creador desconocido Satoshi Nakamoto, fue la primera criptomoneda en transformar la economía global. Su misión es ofrecer una alternativa descentralizada para realizar transacciones sin depender de bancos ni gobiernos.

Bitcoin emplea un sistema de consenso denominado "prueba de trabajo", en el que los mineros validan las transacciones mediante cálculos matemáticos complejos. Este sistema garantiza la seguridad de la red, aunque consume un gran cantidad de energía.

A lo largo de los años, Bitcoin se ha establecido como un refugio de valor, similar al oro, gracias a su oferta limitada de 21 millones de bitcoins, lo que atrae a los inversores que buscan proteger su dinero de la inflación.

A pesar de su éxito, Bitcoin enfrenta desafíos en cuanto a escalabilidad y los altos costos de transacción, lo que ha llevado a la creación de soluciones como la Lightning Network para mejorar estos aspectos.

Bitcoin también ha sido criticada por su uso en actividades ilícitas y sus fluctuaciones de valor, pero sigue siendo la criptomoneda más relevante con un gran impacto en el sistema financiero global.